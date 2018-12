RRB Group D Exam update: पढ़ें रेलवे ग्रुप डी भर्ती से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट

rrb group d update: आरआरबी ग्रुप डी भर्ती के लिए सीबीटी जारी है। 17 दिसंबर तक रेलवे ग्रुप डी भर्ती परीक्षा चलेगी। करीब 63 हजार पदों पर भर्ती के लिये यह परीक्षा 17 सितंबर से चल रही है। रोजाना करीब 3 से 4 लाख उम्मीदवार यह परीक्षा दे रहे हैं। औसतन 60 फीसदी उपस्थिति दर्ज की जा रही है।

17 दिसंबर को आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा खत्म होने के बाद उसकी आंसर-की जारी की जाएगी और आपत्तियां स्वीकार की जाएंगी। आपत्तियां दर्ज कराए जाने के बाद संशोधित आंसर-की भी जारी की जा सकती है। इसके बाद ही आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा परिणाम की घोषणा की जाएगी।

आरआरबी ग्रुप डी एडमिट कार्ड चार-चार दिन पहले जारी किए जा रहे हैं। उम्मीदवार अपने एडमिट कार्ड यूं डाउनलोड कर सकते हैं-

स्टेप 1- उम्मीदवार या तो डायरेक्ट अपने आरआरबी (जिस आरआरबी - रेलवे भर्ती बोर्ड के लिए आवेदन किया है) की वेबसाइट पर जाएं या फिर वह indianrailways.gov.in पर जा सकते हैं। indianrailways.gov.in पर जाकर Recruitment टैब पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करते ही तमाम RRB के लिंक आपके सामने आ जाएंगे।

स्टेप-2 RRB की वेबसाइट खुलते ही Admit Card of recruitment to Group D Level-1 Centralized Employment Notice No. 02/2018(English) के लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप-3 नई विंडो खुलने पर यूजर आईडी व अपनी जन्मतिथि लिखें और लॉग इन करें। आपके सामने एडमिट कार्ड आ जाएगा।

स्टेप-4 एडमिट कार्ड डाउनलोड करें और उसका प्रिंट आउट ले लें। एडमिट कार्ड पर आपका परीक्षा केंद्र, परीक्षा का समय लिखा होगा। इस एडमिट कार्ड को परीक्षा केंद्र लेकर जाएं।