rrb group d exam date and admit card 2018: कन्फर्म! 13 सितंबर से जारी होंगे रेलवे ग्रुप डी एडमिट कार्ड

rrb group d admit card , rrb group d exam date 2018: कन्फर्म हो गया है कि रेलवे की परीक्षा 17 सितंबर से शुरू होगी। एडमिट कार्ड जिस दिन एग्जाम होगा, उससे ठीक चार दिन पहले एडमिट कार्ड जारी होंगे। यानी 17 सितंबर को जिन उम्मीदवारों का एग्जाम होगा, उनके एडमिट कार्ड 13 सितंबर को जारी होंगे। रेलवे ने गुरुवार को घोषणा कर यह भी बता दिया है कि रेलवे ग्रुप डी (CEN 02 2018, Level 1 Posts) के उम्मीदवार को अपनी परीक्षा तिथि, परीक्षा शहर और एग्जाम शिफ्ट की जानकारी 9 सितंबर को मिलेगी।

यूं डाउनलोड कर सकेंगे एडमिट कार्ड

स्टेप 1- उम्मीदवार या तो डायरेक्ट अपने आरआरबी (जिस आरआरबी - रेलवे भर्ती बोर्ड के लिए आवेदन किया है) की वेबसाइट पर जाएं या फिर वह indianrailways.gov.in पर जा सकते हैं। indianrailways.gov.in पर जाकर Recruitment टैब पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करते ही तमाम RRB के लिंक आपके सामने आ जाएंगे। यहां अपने आरआरबी पर क्लिक करें।

हर आरआरबी के Direct Link: Ahmedabad, Ajmer, Allahabad, Bangalore, Bhopal. Bhubaneshwar, Bilaspur, Chandigarh, Chennai, Gorakhpur. Guwahati, Jammu. Kolkata, Malda

Mumbai , Muzaffarpur, Patna, Ranchi, Secunderabad, Siliguri, Trivendrum

स्टेप-2 RRB की वेबसाइट खुलते ही Admit Card of recruitment to Group D Level-1 Centralized Employment Notice No. 02/2018(English) के लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप-3 नई विंडो खुलने पर यूजर आईडी व अपनी जन्मतिथि लिखें और लॉग इन करें। आपके सामने एडमिट कार्ड आ जाएगा।

स्टेप-4 एडमिट कार्ड डाउनलोड करें और उसका प्रिंट आउट ले लें। एडमिट कार्ड पर आपका परीक्षा केंद्र, परीक्षा का समय लिखा होगा। इस एडमिट कार्ड को परीक्षा केंद्र लेकर जाएं।