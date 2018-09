RRB Group D Admit Card: 9 तारीख को जारी होगी एग्जाम सेंटर और शिफ्ट डिटेल, 13 तारीख को मिलेंगे एडमिट कार्ड

रेलवे बोर्ड ग्रुप डी (RRB Group D) के 63 हजार पदों पर भर्ती परीक्षा 17 सितंबर को आयोजित होगी। गुरुवार को RRB ने नोटिफिकेशन जारी कर बताया कि परीक्षा केंद्र (RRB Exam Centre) और शिफ्ट डिटेल 9 सितंबर को जारी किया जाएगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड (RRB Admit Card) ग्रुप सी की तरह ही 4 दिन पहले जारी होगा। यानि एडमिट कार्ड 13 सितंबर को जारी होगा।

नोटिफिकेशन के मुताबिक परीक्षा 90 मिनट यानि डेढ़ घंटे की होगी। दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए यह परीक्षा 120 मिनट की होगी। इस परीक्षा में 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। उम्मीदवारों को इस बात का ध्यान रखना होगा कि इस परीक्षा में निगेटिव मार्किंग भी है। तीन गलत उत्तर देने पर एक अंक काट लिए जाएंगे। दूसरी सबसे अहम बात है यह कि उम्मीदवारों को अपना असल पहचान पत्र लेकर जाना होगा। क्योंकि फोटोकॉपी वाले पहचान पत्र मान्य नहीं होंगे।

इन STEPS से चेक कर सकेंगे अपना परीक्षा केंद्र व तिथि

STEP - 1 : उम्मीदवार अपने आरआरबी (जिस आरआरबी के लिए आवेदन किया है) की वेबसाइट पर जाएं। नीचे दिए गए आरआरबी के Direct Link पर भी क्लिक कर सकते हैं।

STEP - 2 : वहां दिए गए गए ''परीक्षा शहर तथा दिनांक की जानकारी एवं एससी/एसटी उम्मीदवारों हेतु यात्रा प्राधिकार के लिए लिंक'' या ''Login Link for Exam City and Date intimation and SC/ST Travel pass'' ( CEN No. 02/2018 for various posts in Level 1 of 7th CPC ) के लिंक पर क्लिक करें।

- एससी/एसटी वर्ग के उम्मीदवार ट्रैवल अथॉरिटी भी इसी लिंक के जरिए डाउनलोड कर सकेंगे।

RRB Group D Admit Card

रिपोर्ट्स के मुताबिक परीक्षा के चार दिन पहले उम्मीदवारों के एडमिट कार्ड जारी हो सकते हैं। यानी जिनकी परीक्षा 17 सितंबर को होगी, उनके एडमिट कार्ड 13 सितंबर को जारी होंगे। इसी तरह की प्रक्रिया ग्रुप सी एएलपी और टेक्नीशियन परीक्षा में भी अपनाई गई थी। परीक्षा से चार-चार दिन पहले एडमिट कार्ड जारी हो रहे थे। ग्रुप सी एएलपी और टेक्नीशियन परीक्षा 9 अगस्त से 4 सितंबर तक चली थी।