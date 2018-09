RRB Group D Admit Card 2018: 7 सितंबर को यूं चेक कर सकेंगे रेलवे ग्रुप डी परीक्षा तिथि व केंद्र

RRB Group D Admit card 2018, rrb group d exam center, rrb group d exam date: रेलवे ग्रुप डी परीक्षा की उलटी गिनती शुरू हो गई है। 17 अगस्त से शुरू होने जा रही सीबीटी परीक्षा के लिए उम्मीदवरों ने भी कमर कस ली है। 10 दिन पहले यानी 7 सितंबर को पता लगा जाएगा कि किसी उम्मीदवार की परीक्षा किस दिन होगी, किस शहर में होगी और किस शिफ्ट में होगी। लगभग 63000 पदों के करीब 1 करोड़ 90 लाख उम्मीदवारों ने आवेदन किया है।

यूं चेक कर सकेंगे अपना परीक्षा केंद्र व तिथि

- चेक करने के लिए उम्मीदवार अपने आरआरबी (जिस आरआरबी के लिए आवेदन किया है) की वेबसाइट पर जाएं।

- वहां दिए गए गए ''परीक्षा शहर तथा दिनांक की जानकारी एवं एससी/एसटी उम्मीदवारों हेतु यात्रा प्राधिकार के लिए लिंक'' या ''Login Link for Exam City and Date intimation and SC/ST Travel pass'' के लिंक पर क्लिक करें।

- एससी/एसटी वर्ग के उम्मीदवार ट्रैवल अथॉरिटी भी इसी लिंक के जरिए डाउनलोड कर सकेंगे।

आरआरबी ग्रुप डी भर्ती परीक्षा के उम्मीदवार प्रैक्टिस के लिए मॉक लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। यहां प्रैक्टिस करके उम्मीदवारों को पता लगा जाएगा कि उनके सामने कंप्यूटर में किस तरह से प्रश्न आएंगे और उन्हें किस तरह से उत्तर देने होंगे।

बताया जा रहा है कि परीक्षा के चार दिन पहले उम्मीदवारों के एडमिट कार्ड जारी हो सकते हैं। यानी जिनकी परीक्षा 17 सितंबर को होगी, उनके एडमिट कार्ड 13 सितंबर को जारी होंगे।