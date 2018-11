RRB ALP Technician result 2018: कल यूं चेक कर सकेंगे रिवाइज्ड एएलपी व टेक्नीशियन CBT स्कोर

RRB ALP, Technician revised results 2018: आरआरबी एएलपी, टेक्नीशियन भर्ती परीक्षा का रिवाइज्ड स्कोर कल जारी हो सकता है। रिवाइज्ड स्कोर के साथ-साथ मास्टर प्रश्न पत्र और उसकी आंसर-की भी जारी होगी। उम्मीदवार अपना रिजल्ट अपने आरआरबी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर शाम 5 बजे से देख सकेंगे। आपको बता दें कि ग्रुप सी एएलपी और टेक्नीशियन फर्स्ट स्टेज सीबीटी का रिजल्ट, आंसर-की और स्कोर 2 नवंबर को जारी किया गया था। लेकिन कुछ प्रश्नों के उत्तरों पर आपत्ति आने के बाद रेलवे भर्ती बोर्ड ने संशोधित आंसर-की, संशोधित स्कोर और संशोधित रिजल्ट जारी करने का फैसला लिया।

इसके अलावा रेलवे ने आरआरबी ग्रुप सी एएलपी टेक्नीशियन सेकेंड स्टेज सीबीटी की तिथि भी आगे बढ़ा दी है। दरअसल ALP, Technician 2nd stage CBT और आरआरबी ग्रुप डी (CBT for CEN 02/2018) की तारीखें टकरा रही थीं। इस पर उम्मीदवार लगातार रेलवे से शिकायत कर रहे थे। रेलवे ने आग्रह स्वीकार किया और ALP, Technician 2nd stage CBT की परीक्षा की डेट आगे बढ़ा दी। अब ALP, Technician 2nd stage CBT परीक्षा 12 दिसंबर की बजाय 24 दिसंबर से होंगी।

RRB ALP, Technician revised Score: यूं चेक कर सकेंगे

- अपने आरआरबी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं

- 1st Stage CBT Score and the Master Question Paper with Final Key के लिंक पर क्लिक करें।

- अपना यूजर आईडी और रजिस्ट्रेशन नंबर डालें।

- लॉग इन करें।