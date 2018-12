RRB ALP, Technician revised result 2018: आज आ सकता है रेलवे एएलपी, टेक्नीशियन रिजल्ट

RRB ALP Technician revised results 2018: आरआरबी एएलपी, टेक्नीशियन रिवाइज्ड रिजल्ट का इंतजार आज खत्म हो सकता है। आज रेलवे असिस्टेंट लोको पायलट और टेक्नीशियन भर्ती का रिवाइज्ड रिजल्ट घोषित हो सकता है। रेलवे भर्ती बोर्ड ने कुछ दिनों पहले घोषणा की थी कि संशोधित परिणाम 20 दिसंबर तक घोषित कर दिया जाएगा।

गौरतलब है कि आरआरबी सेकेंड स्टेज सीबीटी (RRB ALP, Technician 2nd stage cbt 2018) की डेट भी टाल दी गई है। अब परीक्षा 24 दिसंबर की बजाय 21, 22 और 23 जनवरी, 2019 को होगी। रेलवे भर्ती बोर्ड ने दूसरी बार सेकेंड स्टेज परीक्षा की तारीख बढ़ाई है। पहले यह डेट 12 दिसंबर थी।

गौरतलब है कि रेलवे भर्ती बोर्ड ने ग्रुप सी एएलपी और टेक्नीशियन्स (RRB ALP & Technicians) भर्ती परीक्षा 2018 के फर्स्ट स्टेज का रिजल्ट दोबारा जारी करने का फैसला किया था। एएलपी और टेक्निशियन्स सीबीटी परीक्षा फर्स्ट स्टेज का रिजल्ट और आंसर-की दो नवंबर को जारी किया गया था। उम्मीदवारों ने कुछ प्रश्नों के उत्तरों को लेकर आपत्ति जताई थी। रेलवे ने पूरे मामले पर फिर से विचार करने फैसला किया। रेलवे ने घोषणा की थी कि रिवाइज्ड रिजल्ट, स्कोर और आंसर-की जारी की जाएगी।

RRB ALP, Technician revised Result: यूं चेक कर सकेंगे रिजल्ट

- अपने आरआरबी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं

- 1st Stage CBT Score and the Master Question Paper with Final Key के लिंक पर क्लिक करें।

- अपना यूजर आईडी और रजिस्ट्रेशन नंबर डालें।

- लॉग इन करें।

आपको बता दें कि एएलपी व टेक्नीशियन के 66 हजार पदों के लिए 09 अगस्त से 04 सितंबर के बीच परीक्षा हुई थी। आवेदन करने वाले 47 लाख अभ्यर्थियों में से करीब 37 लाख ने भाग लिया था। 2 नवंबर को घोषित नतीजों में 5,88,605 उम्मीदवारों को पास घोषित किया गया था।