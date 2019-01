RRB ALP, Technician 2nd stage: मॉक टेस्ट लिंक एक्टिव, कर लें प्रैक्टिस

RRB ALP, Technician 2nd Stage cbt admit card 2018: आरआरबी ग्रुप सी एएलपी व टेक्नीशियन सेकेंड स्टेज सीबीटी के लिए आधिकारिक वेबसाइट्स पर मॉक लिंक एक्टिव कर दिया गया है। इस लिंक पर क्लिक कर उम्मीदवार देख सकते हैं कि उनका प्रश्न पत्र कैसा आएगा और उन्हें किस तरह से प्रश्नों का उत्तर देना होगा। एएलपी टेक्निशियन सेकंड स्टेज एग्जाम का आयोजन 21 जनवरी से 23 जनवरी के बीच होगा। एडमिट कार्ड उम्मीदवार की परीक्षा तिथि से ठीक चार दिन पहले जारी होगी। यानी जिस उम्मीदवार का एग्जाम 21 जनवरी को है, उसका एडमिट कार्ड 16 या 17 जनवरी को जारी हो जाएगा।

उम्मीदवार अपने आरआरबी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर Mock Test: Click here to undertake mock test for 2nd Stage of CBT के लिंक पर क्लिक कर मॉक टेस्ट देकर प्रैक्टिस कर सकते हैं।

इससे पहले एग्जाम सिटी, डेट व शिफ्ट डिटेल्स जारी की जा चुकी है। एससी/एसटी वर्ग के उम्मीदवारों के लिए ट्रैवल पास भी जारी कर दिए गए हैं। ये उम्मीदवार अपने ट्रैवल पास डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीदवार अपने अपने आरआरबी की वेबसाइट पर जाकर अपनी एग्जाम डेट, सिटी व शिफ्ट की डिटेल्स जान सकते हैं।

ALP, Technician 2nd stage CBT- समझे सेकेंड स्टेज सीबीटी का पैटर्न

फर्स्ट स्टेज सीबीटी में सफल उम्मीदवारों को सेकेंड स्टेज सीबीटी के लिए बुलाया जा रहा है। दूसरे स्टेज की सीबीटी में 2 पेपर होंगे। पेपर A जो कॉमन पेपर होगा और सभी उम्मीदवारों को देना होगा। जबकि पेपर B ट्रेड के आधार पर होगा।

फर्स्ट की तरह सेकेंड स्टेज सीबीटी में भी नेगेटिव मार्किंग होगी। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए एक तिहाई अंक काटा जाएगा। कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी।

यह परीक्षा 2 घंटे 30 मिनट की होगी।

पार्ट A

पार्ट ए के लिए 90 मिनट का समय मिलेगा और इसमें 100 प्रश्न होंगे। इसे क्वॉलिफाई करने के लिए भी अनारक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को 40%, ओबीसी उम्मीदवारों को 30%, एससी को 30% और एसटी उम्मीदवारों को 25% अंक हासिल करने होंगे। पार्ट ए में मैथ्स, रीजनिंग, जनरल साइंस, जीके/कंरट अफेयर से जुड़े प्रश्न पूछे जाएंगे। ये पार्ट एएलपी व टेक्नीशियन दोनों के लिए कॉमन होगा।

पार्ट B

पार्ट बी में ट्रेड सिलेबस के प्रश्न आएंगे। पार्ट बी लिखने के लिए 1 घंटे का समय होगा। इममें कुल प्रश्नों की संख्या 75 होगी। पार्ट बी क्वॉलिफाई करने के लिए सभी श्रेणी के उम्मीदवारों 35% अंक हासिल करने होंगे।