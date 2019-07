RRB ALP Technician cut-off 2019: आरआरबी एएलपी के कट ऑफ मार्क्स जारी

RRB ALP Technician cut-off 2019: रेलवे भर्ती बोर्ड ने एएलपी और टेक्नीशियन भर्ती ग्रुप सी लेवल परीक्षा के कट ऑफ मार्क्स जारी कर दिए हैं।

ये कट ऑफ मार्क्स हर आरआरबी के अलग-अलग हैं और उनके क्षेत्रीय वेबसाइट पर दिए गए हैं। इसके बाद उम्मीदवारों के डाक्यूमेंट वैरीफिकेशन देना होगा।

भारतीय रेलवे भर्ती बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट www.rrbald.gov.in पर एएलपी के कट ऑफ मार्क्स जारी किए गए हैं। आपको बता दें कि डाक्यूमेंट वैरीफिकेशन इलाहाबाद में 9 अगस्त तक की जाएंगी।

ऐसे चेक करें कट ऑफ मार्क्स

सबसे पहेल आरआरबी की वेबसाइट पर जाएं

स्टेप 2 - वेबसाइट पर दिए गए CEN-01/2018 - Cut Off marks of Additional Candidates (50% over and above vacancy) shortlisted for Document Verification (ALP & Technicians Posts)

संबंधी लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3 - अब रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्मतिथि की मदद से लॉग इन करें।

स्टेप 4 - आंसर-की आपकी स्क्रीन पर आ जाएगी। उम्मीदवार आंसर-की का प्रिंट ऑउट भी ले सकते हैं।

आरआरबी वेबसाइट्स के Direct लिंक-

Ahmedabad, Patna, Ajmer, Allahabad, Bangalore, Bhopal.

Bhubaneshwar, Bilaspur, Chandigarh,

Chennai, Gorakhpur. Guwahati, Jammu. Kolkata, Malda, Mumbai,

Muzaffarpur, Ranchi, Secunderabad, Siliguri, Trivendrm

