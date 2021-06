RPSC SI Recruitment 2021 : राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती के लिए EWS कैटेगरी के अभ्यर्थी कल से करें आवेदन

RPSC Rajasthan Police SI Recruitment 2021 : राजस्थान पुलिस में निकली सब-इंस्पेक्टर (एसआई) की 857 वैकेंसी के लिए एप्लीकेशन विडों कल से (9 जून) एक बार फिर से खुलने जा रही है। यह विडों आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWS कैटेगरी) के लिए खुलेगी। ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थियों को शुल्क और आयु सीमा में रियायत का फायदा मिलेगा। ईडब्ल्यूएस वर्ग के अभ्यर्थी 23 जून तक आवेदन कर सकेंगे। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों को 5 वर्ष एवं महिला अभ्यर्थियों को 10 वर्ष की ऊपरी आयु सीमा में छूट देने

नोटिफिकेशन में आयु सीमा 20 वर्ष से 25 वर्ष (आयु की गणना 1 जनवरी 2022 से की जाएगी) तय की गई थी। यानी सरकारी की EWS को छूट दिए जाने के बाद अब इस कैटेगरी के 30 वर्ष तक के पुरुष व 35 वर्ष तक की महिलाएं आवेदन की योग्य हो गई हैं।

पहले निकले नोटिफिकेशन में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आवेदकों को 350 रुपये का आवेदन शुल्क का भुगतान करना था लेकिन अब उन्हें 250 रुपये का भुगतान करना है।

अभ्यर्थी आयोग के ऑनलाइन पोर्टल https://rpsc.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध Apply Online link को Click कर अथवा https://sso.rajasthan.gov.in से Login कर Citizen Apps (G2C) में उपलब्ध Recruitment Portal का चयन कर ऑनलाइन आवेदन कर सकते है।

जिन्होंने पहले आवेदन किया, उनका क्या होगा?

- जो अभ्यर्थी पहले आवेदन कर चुके हैं, उन्हें फिर से आवेदन करने की जरूरत नहीं है।

- जो अभ्यर्थी पहले आवेदन कर चुके हैं, वह अगर चाहते हैं तो अपने आवेदन में संशोधन कर सकते हैं।

- ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने पहले आवेदन किया था लेकिन आयु व शैक्षणिक योग्यता इत्यादि के आधार पर अयोग्य थे, उन्हें “Editing as per corrigendum point No. 6” Option में Yes ऑप्शन का चयन कर संशोधन शुल्क का भुगतान ऑनलाइन आवेदन में संशोधन करना जरूरी है। वरना वह अयोग्य समझे जाएंगे।

ऑनलाइन आवेदन में संशोधन

ऑनलाइन आवेदन सब्मिट किये जाने के बाद SMS के जरिए सूचना भेजी जायेगी जिसमें किसी प्रकार की विसंगति होने पर अभ्यर्थी ऑलाइन आवेदन की अवधि के दौरान एवं आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम दिनांक के बाद 10 दिन के भीतर एप्लीकेशन फॉर्म में गलती ठीक कर सकता है।

इसी तरह प्रथम चरण की परीक्षा समाप्त होने के बाद आवेदक को ऑनलाइन आवेदन पत्र में संशोधन के लिए 10 दिन का एक अतिरिक्त अवसर दिया जायेगा जिसके अन्तर्गत विषय, नाम, फोटोग्राफ, हस्ताक्षर, परीक्षा केन्द्र के अलावा अन्य संशोधन कर सकता है।

शैक्षणिक योग्यता व शेष अन्य शर्तें पहले जारी विज्ञापन के अनुसार जस की तस रहेंगी।

शैक्षणिक योग्यता

किसी भी विषय से ग्रेजुएशन।

परीक्षा का स्थान एवं माह

परीक्षा स्थान व तिथि के संबंध में बाद में सूचना दी जाएगी।

वेतनमान - पे मैट्रिक्स लेवल एल-11 , ग्रेड पे - 4200 रुपये ।

चयन प्रक्रिया

अभ्यर्थियों का चयन प्रतियोगी लिखित परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षा एवं साक्षात्कार के माध्यम से किया जायेगा।

परीक्षा का पैटर्न

लिखित परीक्षा (ऑनलाइन/ऑफलाइन) में ऑब्जेक्टव प्रश्न होंगे। जल्द ही आयोग की वेबसाइट पर सिलेबस जारी कर दिया जाएगा।