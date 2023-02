RPSC SI Marks 2023: सब इंस्पेक्टर फिजिकल टेस्ट के मार्क्स हुए जारी, देखें डायरेक्ट लिंक

ऐप पर पढ़ें

RPSC SI PET Marks 2023: राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) ने सब इंस्पेक्टर के लिए फिजिकल टेस्ट राउंड के बाद मार्क्स जारी कर दिए हैं। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट (PET) राउंड में उपस्थित होने वाले उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट -rpsc.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध लिंक से अपने मार्क्स देख सकते हैं।

RPSC Sub Inspector Marks 2023- Direct Link

बता दें, आरपीएससी सब इंस्पेक्टर मार्क्स 2023 डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को रोल नंबर/जन्म तिथि सहित अपने लॉगिन क्रेडेंशियल दर्ज करने होंगे और होम पेज पर लिंक पर कैप्चा दर्ज करना होगा।

RPSC Sub Inspector Marks 2023: ऐसे करना है डाउनलोड

स्टेप 1- सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.in. पर जाना होगा।

स्टेप 2- होम पेज पर 'Results Section' पर जाएं।

स्टेप 3- अब 'Sub Inspector Comb. Comp. Exam Examination 2021/Marks After Physical for Sub Inspector Comb. Comp. Exam 2021' लिंक पर क्लिक करना होगा।

स्टेप 4- एक नई विंडो खुलेगी जहां आपको लिंक करने के लिए रोल नंबर/जन्म तिथि सहित अपना लॉगिन क्रेडेंशियल प्रदान करना होगा।

स्टेप 5- अब आपको सब इंस्पेक्टर कंबाइन के लिए मार्क्स दिख जाएंगे।

स्टेप 6- आरपीएससी सब इंस्पेक्टर मार्क्स 2023 डाउनलोड कर लीजिए।

स्टेप 7- आप चाहें तो प्रिंटआउट भी ले सकते हैं।

बता दें, पीईटी का परिणाम 11 अप्रैल, 2022 को घोषित किया गया था। भर्ती प्रक्रिया 9 फरवरी, 2021 को शुरू हुई थी और 10 मार्च, 2021 को समाप्त हुई थी। यह भर्ती के माध्यम से 859 पदों को भरा जाएगा।

इस बीच, आरपीएससी ने फेज 2 के लिए इंटरव्यू की तारीखें जारी कर दी हैं। इंटरव्यू राज्य में 6 फरवरी से 16 फरवरी, 2023 तक आयोजित किया जाएगा। इंटरव्यू के लिए उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों को अपने साथ अपने जरूरी डॉक्यूमेंट्स साथ ले जाने होंगे।