RPSC सब इंस्पेक्टर के लिए इस दिन से शुरू होंगे इंटरव्यू, यहां देखें शेड्यूल

RPSC SI Interview Call Letter 2021-23 :राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) ने सब इंस्पेक्टर कंबाइन परीक्षा 2021 के लिए इंटरव्यू के लिए शेड्यूल अपलोड कर दिया है। इंटरव्यू का आयोजन 20 फरवरी से किया जाएगा। जो उम्मीदवार परीक्षा में शामिल होने जा रहे हैं, वह आधिकारिक वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.in पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं।

बता दें, जो उम्मीदवार ने सब इंस्पेक्टर कंबाइन के लिए तीसरे चरण के इंटरव्यू में शामिल होने जा रहे हैं, उन्हें अपने साथ इंटरव्यू कॉल लेटर लेकर जाना होगा। इंटरव्यू 20 फरवरी से 3 मार्च 2023 तक आयोजित किए जाएंगे। इसी के साथ इंटरव्यू राउंड के दौरान अपने सभी आवश्यक डॉक्यूमेंट्स और उनके फोटोकॉपी लाने होंगे।

जिन उम्मीदवारों ने अभी तक अपनी डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड नहीं किया है, उन्हें सलाह दी जाती है कि वे इंटरव्यू राउंड के दौरान आवश्यक डॉक्यूमेंट्स के साथ इसे जमा करें।

RPSC SI Interview Schedule 2021- Direct Link

RPSC SI Interview Schedule 2022: ऐसे डाउनलोड करें इंटरव्यू शेड्यूल

स्टेप 1- सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट -rpsc.rajasthan.gov.in. पर जाना होगा।

स्टेप 2- होम पेज पर "Interview Dates (Third Phase) for Sub Inspector Comb. Comp. Exam 2021" लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3- अब आपको SI इंटरव्यू शेड्यूल 2021-23 दिखाई देगा। इसे डाउनलोड कर लीजिए।

स्टेप 4- आप चाहें तो भविष्य के लिए प्रिंटआउट लेना न भूलें।