RPSC School Lecturer Answer Key 2022: जारी हुई आंसर की, ऐसे दर्ज करें ऑब्जेक्शन

RPSC 1st Grade Answer Key 2022: राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) ने ग्रुप A - (इंग्लिश, बायोलॉजी) और ग्रुप B (हिंदी) के लिए स्कूल लेक्चरर (स्कूल एजुकेशन परीक्षा 2022 की आंसर की जारी कर दी है। जो उम्मीदवार परीक्षा में शामिल हुए वह आधिकारिक वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.in पर जाकर आंसर की डाउनलोड कर सकते हैं।

जिन उम्मीदवारों को किसी भी उत्तर पर संदेह वह ऑब्जेक्शन दर्ज कर सकते हैं। ऑब्जेक्शन लिंक 14 दिसंबर से 16 दिसंबर 2022 तक उपलब्ध है। प्रति प्रश्न के खिलाफ ऑब्जेक्शन दर्ज करने के लिए उम्मीदवारों को 100 रुपये देने होंगे।

RPSC School Lecturer Answer Key 2022: यहां देखें आंसर की

स्टेप 1- सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.in. पर जाना होगा।

स्टेप 2- ‘Model Answer Key for School Lecturer (School Edu.) - 2022 (Hindi)’ or ‘Model Answer Key for School Lecturer (School Edu.) - 2022 (Biology)’ or ‘Model Answer Key for School Lecturer (School Edu.) - 2022 (English)’ लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3- आंसर की आपके सामने होगी।

स्टेप 4- इसे डाउनलोड कर लीजिए।

स्टेप 5- आप चाहें तो भविष्य के लिए प्रिंटआउट ले सकते हैं।

RPSC School Lecturer Objection Link 2022: ऐसे दर्ज करें ऑब्जेक्शन

स्टेप 1- सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट sso.rajasthan.gov.in पर जाना होगा।

स्टेप 2- 'Recruitment Portal' लिंक पर क्लिक करना होगा।

स्टेप 3- अब 'Question Objection' लिंक पर क्लिक करना होगा।

स्टेप 4- अब अपना ऑब्जेक्शन दर्ज करें।

इंग्लिश, बायोलॉजी और हिंदी विषयों के लिए आरपीएससी लेक्चरर परीक्षा 11 अक्टूबर से 21 अक्टूबर 2022 तक आयोजित की गई थी।