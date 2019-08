RPSC FSO Recruitment 2019: राजस्थान लोक सेवा आयोग ने निकाली 89 पदों पर भर्तियां

राजस्थान लोक सेवा आयोग ने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं विभाग के लिए खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पदों पर भर्तियां करने के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इसके तहत कुल 89 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। इन पदों पर स्थायी भर्तियां की जाएंगी। इच्छुक उम्मीदवार इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि आठ सितंबर 2019 है। हर तरह के आरक्षण और आयु सीमा में छूट का लाभ सिर्फ राजस्थान के मूल निवासियों को दिया जाएगा। अन्य राज्यों के उम्मीदवार अनारक्षित श्रेणी में आएंगे और इसी श्रेणी में आवेदन करने के योग्य होंगे। रिक्त पदों, योग्यता और आवेदन प्रक्रिया से संबंधित अधिक जानकारी इस प्रकार है :

खाद्य सुरक्षा अधिकारी, पद : 89 (अनारक्षित : 26)

योग्यता : मान्यता प्राप्त संस्थान/ विश्वविद्यालय से फूड टेक्नोलॉजी/ डेयरी टेक्नोलॉजी/ बायोटेक्नोलॉजी/ ऑयल टेक्नोलॉजी/ एग्रीकल्चर साइंस/ वेटरिनरी साइंस/ बायो-केमिस्ट्री/ माइक्रोबायोलॉजी में बैचलर डिग्री प्राप्त हो। अथवा

- केमिस्ट्री/ मेडिसिन विषय में मास्टर डिग्री प्राप्त हो।

- इसके साथ ही उम्मीदारों को देवनागरी लिपि में हिन्दी और राजस्थानी संस्कृति ज्ञान होना चाहिए।

वेतनमान : पे-मैट्रिक्स लेवल 11 के अनुसार दिया जाएगा। ग्रेड पे 4200 रुपये।

आयु सीमा : न्यूनतम 18 और अधिकतम 40 वर्ष। आयु की गणना 01 जनवरी 2020 के आधार पर की जाएगी।

- अधिकतम आयु में छूट राजस्थान सरकार के नियमों के अनुसार दी जाएगी।

चयन प्रक्रिया : योग्य उम्मीदवारों का चयन साक्षात्कार में प्रदर्शन के आधार पर किया जाएगा।

- प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या अधिक होने पर आयोग ऑनलाइन/ऑफलाइन परीक्षा का आयोजन कर सकता है।

आवेदन शुल्क :

- सामान्य/ईडब्ल्यूएस/क्रीमीलेयर श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए 350 रुपये।

- राजस्थान के नॉन क्रीमीलेयर श्रेणी के पिछड़ा/अति पिछड़ा वर्ग के आवेदकों को 250 रुपये चुकाने होंगे।

- दिव्यांग वर्ग के उम्मीदवारों और राजस्थान के एससी/ एसटी उम्मीदवारों के लिए 150 रुपये।

- शुल्क का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से किया जा सकता है।

आवेदन प्रक्रिया :

- वेबसाइट (https://rpsc.rajasthan.gov.in) पर लॉगइन करना होगा। होमपेज खुलने पर कैंडिडेट इंफॉर्मेशन सेक्शन में जाएं।

- इसके तहत दिए गए रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट ऑप्शन पर क्लिक करें। ऐसा करने पर एक नया वेबपेज खुलेगा।

- नए पेज पर Advertisement No. 04/2019-20 for the Post of Food Safety Officer 2019 शीर्षक दिखाई देगा।

- इस शीर्षक के आगे लिंक सेक्शन में डाउनलोड साइन पर क्लिक करें। ऐसा करते ही आयोग द्वारा जारी किया गया रिक्तियों से संबंधित विस्तृत विज्ञापन खुल जाएगा।

- इस विज्ञापन को अच्छी तरह से पढ़ें और पदों के अनुसार अपनी योग्यता की जांच कर लें।

- अब आवेदन करने के लिए पुन: होमपेज पर आएं। यहां पर आरपीएससी ऑनलाइन सेक्शन में अप्लाई ऑनलाइन ऑप्शन पर क्लिक करें।

- इसके बाद दिए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया को पूरा करें।

महत्वपूर्ण तिथि :

ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि : 08 सितंबर 2019 (रात 12 बजे तक)

अधिक जानकारी यहां

फोन : 0145-2635212/ 2635200

वेबसाइट : www.rpsc.rajsthan.gov.in

