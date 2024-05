राम मनोहर लोहिया अस्पताल में जूनियर रेजिडेंट के 255 पदों पर भर्ती, MBBS करें आवेदन

ऐप पर पढ़ें

डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, दिल्ली में जूनियर रेजिडेंट (नॉन एकेडमिक - रेगुलर ) के 255 पदों पर भर्ती निकाली गई है। आवेदन की प्रक्रिया 21 मई से शुरू हो चुकी है। एप्लाई करने की लास्ट डेट 5 जून 2023 है। इच्छुक उम्मीदवारों को आवेदन ऑफलाइन मोड से करना होगा। rmlh.nic.in पर जाकर आवेदन संबंधी अधिक जानकारी ले सकते हैं।

योग्यता - एमबीबीएस। 31.05.2022 से पहले इंटर्नशिप करने वाले युवा आवेदन नहीं कर सकते।

वेतन - 56100-1 ,77,5001 । पे मैट्रिक्स लेवल-10

आवेदन फीस - 800 । ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, दिव्यांग वर्ग के लिए कोई फीस नहीं। फीस का भुगतान

NEFT या RTGS से करना होगा।

चयन लिखित परीक्षा से होगा।

नोटिफिकेशन देखें

इस पते पर भेजें आवेदन

सेंट्रल डायरी एंड डिस्पैच सेंटर, गेट नंबर 3, एबीवीआईएमएस एंड डॉ. आरएमएल हॉस्पिटल, नई दिल्ली। आवेदन पत्र के लिफाफे पर ये लिखा हो - "Application for the post of Junior Resident (Non-Academic)