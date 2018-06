आरएमएल अस्पताल को चाहिए 112 सीनियर रेजिडेंट, आवेदन मंगवाए

चयन प्रक्रिया : प्राप्त आवेदनों की स्क्रूटनी के बाद चयनित अभ्यर्थियों की सूची तैयार की जाएगी और उन्हें लिखित परीक्षा/इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा।

- परीक्षा की तिथि वेबसाइट (www.rmlh.nic.in) के माध्यम से दी जाएगी। अभ्यर्थियों को इसे चेक करते रहना होगा।

- अपना एडमिट कार्ड भी वेबसाइट से डाउनलोड करना होगा। इसे डाक से नहीं भेजा जाएगा।

- स्क्रूटनी के बाद रिजेक्टेड अभ्यर्थियों की सूची 25 जुलाई को अस्पताल की वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी। साथ ही अस्पताल के नोटिस बोर्ड पर भी लगाई जाएगी।

- ऐसे अभ्यर्थी अगस्त की शाम 4 बजे तक संबंधित सेक्शन में संपर्क कर आपत्तियों को दूर कर सकते हैं।

आवेदन प्रक्रिया

- वेबसाइट (www.rmlh.nic.in) के होमपेज पर जाएं। फिर होमपेज पर बाईं ओर मौजूद ‘रिक्रूटमेंट’ ऑप्शन पर कर्सर रखकर ‘वैकेंसीज’ लिंक पर क्लिक करें।

- नए खुलने वाले वेबपेज पर SR - Vacancy for the post of Senior Resident 2018 शीर्षक दिखाई देगा। इसके आगे दी गई पीडीएफ फाइल के लिंक पर क्लिक करें।

- ऐसा करने पर पद से संबंधित विज्ञापन खुल जाएगा। उसे ध्यान से पढ़ें और अपनी योग्यता जांच लें। विज्ञापन के नीचे आवेदन फॉर्म का प्रोफॉर्मा जुड़ा हुआ है। इसे डाउनलोड करें। इसके बाद फॉर्म का ए4 साइज के पेपर पर उसका प्रिंटआउट निकाल लें।

- अब आवेदन फॉर्म में अपनी व्यक्तिगत, शैक्षणिक योग्यता और अनुभव से जुड़ी जानकारियों को सावधानीपूर्वक दर्ज करें। साथ ही फॉर्म में निर्धारित स्थान पर अपनी पासपोर्ट साइज की रंगीन फोटोग्राफ चिपकाएं।

- अब भरे हुए आवेदन फॉर्म को एक बार अच्छे से जांच लें। इसके बाद आवेदन के साथ मांगे गए जरूरी दस्तावेजों की सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी अटैच करें और डाक से तय पते पर भेज दें।

- जिस लिफाफे में आवेदन डालकर भेजें, उसके ऊपर ‘ एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ सीनियर रेजिडेंट-2018 ऑन रेग्युलर बेसिस’ लिखें।

डाक से आवेदन स्वीकार होने की अंतिम तिथि

29 जून 2018 (शाम 4 बजे तक)

यहां भेजें आवेदन

द मेडिकल सुप्रींटेंडेंट, सेंट्रल डायरी एंड डिस्पैच सेक्शन, गेट नंबर-1 के पास, डॉ. राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल

नई दिल्ली-110001

अधिक जानकारी यहां

फोन : 011-23404286