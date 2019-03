RIMS Ranchi Recruitment 2019: रिम्स रांची में 362 पदों पर भर्तियां

राजेन्द्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (रिम्स) रांची ने स्टाफ नर्स पद पर कुल 362 रिक्तियां निकाली हैं। संस्थान ने इन पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार डाक से आवेदन भेज सकते हैं। आवेदन स्वीकार होने की अंतिम तारीख 30 अप्रैल 2019 है। पद, योग्यता और आवेदन से जुड़ी अन्य जानकारियां आगे पढ़ें :

स्टाफ नर्स (ग्रेड-ए), कुल पद : 362

(श्रेणी के आधार पर रिक्तियों का विवरण)

- अनारक्षित, पद : 165

- एससी, पद : 65

- बीसी-1, पद : 54

- बीसी-2, पद : 42

- ईडब्ल्यूएस, पद : 36

योग्यता

- मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी या संस्थान से चार वर्षीय बीएससी (नर्सिंग) की हो। या

- बीएससी (पोस्ट सर्टिफिकेट) हो। या

- साथ ही इंडियन नर्सिंग काउंसिल या स्टेट नर्सिंग काउंसिल में रजिस्ट्रेशन हो।

आयु सीमा (31 दिसंबर 2018 को)

- अनारक्षित के लिए 35 वर्ष।

- बीसी-1 और बीसी-2 श्रेणी के लिए 37 वर्ष।

- महिलाओं (अनारक्षित, बीसी-1 और बीसी-2) के लिए 38 वर्ष।

- एससी/ एसटी (महिला और पुरुष) के लिए 40 वर्ष।

- दिव्यांगों के लिए श्रेणी अनुसार पांच वर्ष की छूट होगी।

प्रोबेशन की अवधि : 2 वर्ष।

आवेदन शुल्क

- अनारक्षित, बीसी-1 और बीसी-2 के लिए 600 रुपये।

- एससी/ एसटी के लिए 150 रुपये।

- डीडी ‘डायरेक्टर, राजेन्द्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, रांची’ के पक्ष में रांची में देय होना चाहिए।

आवेदन प्रक्रिया

- वेबसाइट (www.rimsranchi.org) पर लॉगइन करें। यहां होमपेज पर दिए गए करियर लिंक पर क्लिक करें।

- अब इसके तहत दिए गए रिक्रूटमेंट लिंक पर क्लिक करें। इसके बाद नया वेबपेज खुलेगा।

- इस वेबपेज पर रिक्रूटमेंट्स के नीचे मौजूद Applications with complete bio-data are invited for filling-up the under Staff Nurse Grade "A" positions, in RIMS, Ranchi, vide Advertisement No 980(C).. लिंक पर क्लिक करें।

- ऐसा करने पर पद संबंधित विज्ञापन खुल जाएगा। इसमें दी गई जानकारियां ध्यान से पढ़ें और अपनी योग्यता जांच लें।

- इस विज्ञापन के साथ आवेदन फॉर्म का प्रारूप दिया गया है। इसे ए4 साइज के पेपर पर टाइप कर लें।

- अब इसमें मांगी गई सभी जानकारियां सावधानी से दर्ज करें। साथ ही दाईं तरफ दिए गए निर्धारित स्थान पर अपनी पासपोर्ट साइज की फोटो चिपकाएं। फिर आवेदन को जांच लें।

- इसके बाद भरा हुआ आवेदन, बायोडाटा और मांगे गए सभी जरूरी दस्तावेजों की सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी एक लिफाफे में डालें। फिर लिफाफे को डाक से तय पते पर भेज दें।

- जिस लिफाफे में आवेदन डालकर भेजें, उसके ऊपर APPLICATION FOR THE POST OF..... (आवेदित पद का नाम) जरूर लिखें।

डाक से यहां भेजें आवेदन

ऑफिस ऑफ द डायरेक्टर, राजेन्द्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, रांची-834009

डाक से आवेदन स्वीकार होने की अंतिम तारीख

30 अप्रैल 2019

वेबसाइट : www.rimsranchi.org