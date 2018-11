लखनऊ में लैब टेक्निशियन समेत आठ पद, जल्द करें आवेदन

क्षेत्रीय आयुर्वेद नेत्र रोग अनुसंधान संस्थान, लखनऊ ने सीनियर रिसर्च फेलो, लैब टेक्निशियन, फार्मासिस्ट, समाज सेविका समेत अन्य पदों पर रिक्तियां घोषित की हैं। कुल आठ रिक्त पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। सभी पदों पर अनुबंध के आधार पर नियुक्तियां की जाएंगी। इन पदों को वॉक-इन-इंटरव्यू के जरिए भरा जाएगा। इंटरव्यू का आयोजन 27 नवंबर से 03 दिसंबर 2018 को किया जाएगा । इच्छुक और योग्य उम्मीदवार निर्धारित तिथि और समय पर तय पते पर पहुंचकर इसमे शामिल हो सकते हैं। रिक्त पदों, योग्यता, और आवेदन से संबंधित अधिक जानकारी इस प्रकार है।

सीनियर रिसर्च फेलो, पद : 01

योग्यता : मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी में बैचलर डिग्री प्राप्त हो।

आयु सीमा : अधिकतम 35 वर्ष।

वेतनमान : 28,000 रुपये प्रतिमाह।

लिखित परीक्षा/साक्षात्कार की निर्धारित तिथि : 27 नवंबर 2018

लैब टेक्निशियन, पद : 01

योग्यता : विज्ञान विषय के साथ बारहवीं पास हो।

- मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी में डिप्लोमा(डीएमएलटी) हो।

- किसी संस्थान/अस्पताल/प्रयोगशाला में दो वर्षीय कार्यानुभव हो।

लिखित परीक्षा/साक्षात्कार की निर्धारित तिथि : 28 नवंबर 2018

फार्मासिस्ट, पद : 01

योग्यता : फार्मेसी/फार्मा में डिप्लोमा प्राप्त होने के साथ संबंधित क्षेत्र में दो वर्ष का अनुभव हो। अथवा

- फार्मा में बैचलर डिग्री प्राप्त हो।

लिखित परीक्षा/साक्षात्कार की निर्धारित तिथि : 29 नवंबर 2018

समाज सेविका, पद : 01

योग्यता : समाजशास्त्र में मास्टर डिग्री प्राप्त हो।

आयु सीमा (उपरोक्त पद) : अधिकतम 27 वर्ष।

वेतनमान (उपरोक्त पद) : 16,000 रुपये प्रतिमाह।

लिखित परीक्षा/साक्षात्कार की निर्धारित तिथि : 30 नवंबर 2018

ऑफिस असिस्टेंट, पद : 01

योग्यता : किसी भी विषय में बैचलर डिग्री प्राप्त हो।

- कम्प्यूटर कोर्स में एक वर्ष का डिप्लोमा हो।

- हिन्दी टाइपिंग में 25 शब्द प्रति मिनट और इंग्लिश टाइपिंग में 35 शब्द प्रति मिनट की स्पीड हो।

वेतनमान : 20,000 रुपये प्रतिमाह।

लिखित परीक्षा/कौशल परीक्षा की निर्धारित तिथि : 01 दिसंबर 2018

मल्टी टास्किंग अटेंडेंट, पद : 03

योग्यता : दसवीं पास हो।

वेतनमान : 16,000 रुपये प्रतिमाह।

लिखित परीक्षा/कौशल परीक्षा की निर्धारित तिथि : 03 दिसंबर 2018

आयु सीमा : अधिकतम 27 वर्ष। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को भारत सरकार के नियमानुसार आयु सीमा में छूट दी जाएगी।

- आयु सीमा की गणना 01 नवंबर 2018 के आधार पर की जाएगी।

चयन प्रक्रिया : योग्य उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा/साक्षात्कार के माध्यम से किया जाएगा।

आवेदन प्रक्रिया : सबसे पहले उम्मीदवारों को वेबसाइट (www.ccras.nic.in) पर लॉगइन करना होगा।

- होम पेज खुलने पर वेकैंसी सेक्शन पर क्लिक करें।

- अब वेकैंसी सेक्शन को स्क्रॉल करके विज्ञापन शीर्षक Walk-in interview for the posts of Senior Research Fellow (Ay.), Lab Technician, Pharmacist, Social Worker (Female), Office Assistant and Multi-Tasking Attendant at RARIED, Lucknow

पर आएं।

- विज्ञापन शीर्षक के नीचे एड्वर्टाइजमेंट और एप्लीकेशन लिंक दिए गए हैं।

- सबसे पहले एड्वर्टाइजमेंट लिंक पर क्लिक करें। ऐसा करने पर परिषद द्वारा जारी किया गया पद संबंधी विज्ञापन आपके कम्प्यूटर स्क्रीन पर खुल जाएगा।

- इसे ध्यान से पढ़ें और पद के अनुसार अपनी योग्यता की जांच करें।

- अब एप्लीकेशन लिंक पर क्लिक करके इसे डाउनलोड करें और इसका ए4 साइज के पेपर पर प्रिंट निकालें।

- अब इसमें मांगी गई सभी जानकारियां सावधानी से दर्ज करें। साथ ही अपनी पासपोर्ट साइज की फोटो चिपकाएं।

- तैयार आवेदन फॉर्म के साथ शैक्षणिक प्रमाणपत्रों और अन्य जरूरी दस्तावेज की सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपियों और पासपोर्ट साइज की दो फोटो को लेकर तय पते पर पहुंच कर वॉक-इन-इंटरव्यू में शामिल हो।

लिखित परीक्षा/साक्षात्कार की निर्धारित तिथियां : 27 नवंबर से 03 दिसंबर 2018

वॉक-इन-इंटरव्यू का समय : सुबह 10 बजे

यहां होगी लिखित परीक्षा/वॉक-इन-इंटरव्यू

रिजनल आयुर्वेद रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑर आई डिजीज, आईएनएस-106, सेक्टर-25, इंदिरा नगर, लखनऊ-226016

अधिक जानकारी यहां

फोन : 05226016

ईमेल : nvari.lko@gmail.com

वेबसाइट : www.ccras.nic.in