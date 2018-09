तेलंगाना में जूनियर पंचायत सेक्रेटरी के 9,355 पदों पर होगी भर्ती

चयन प्रक्रिया :

- योग्य उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा और प्रमाण पत्र सत्यापन के आधार पर किया जाएगा।

- लिखित परीक्षा में दो प्रश्न पत्र होंगे, जो तेलगू, अंग्रेजी और उर्दू भाषा में होंगे।

- दोनों पेपर 100 अंकों के होंगे। इसके लिए 120 मिनट का समय उम्मीदवारों को मिलेगा।

- इसमें जनरल स्टडीज और मेंटल एबिलिटी समेत कल्चर और तेलंगाना के इतिहास से जुड़ 100 प्रश्न पूछे जाएंगे।

- इसके बाद दूसरे पेपर में तेलंगाना पंचायत राज एक्ट 2018, रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स और केंद्र व राज्य सरकार के द्वारा चलाई जा रहीं अन्य सरकारी योजनाओं से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे।

जरूरी सूचना :

- जूनियर पंचायत सेक्रेटरी के पदों पर नियुक्तियां तीन वर्ष के अनुबंध के आधार पर की जाएंगी।

- हर वर्ष परफॉरर्मेंस के आधार पर अनुबंध को रिन्यूड किया जाएगा।

- तीन वर्ष तक संतोषजनक कार्य करने के बाद पंचायत सेक्रेटरी ग्रेड-IV के तौर पर पदस्थापना की जाएगी।

- उम्मीदवार ऑनलाइन पंजीकरण के बारे में किसी भी प्रकार की सहायता के लिए ई-मेल आईडी tspr@gmail.com पर मेल भेज सकते हैं।

आवेदन प्रक्रिया :

- ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सबसे पहले उम्मीदवार को तेलंगाना पंचायती राज विभाग की वेबसाइट (https://tspri.cgg.gov.in) पर लॉगइन करना होगा।

- होमपेज खुलने पर यहां दिखाई दे रहे Click Here To Apply Online For Junior Panchayat Secretary लिंक पर क्लिक करें। ऐसा करने पर एक नया वेबपेज खुल जाएगा।

- रिक्तियों से संबंधित विज्ञापन को देखने के लिए वेबपेज पर दिए गए नोटिफिकेशन ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।

- क्लिक करते ही आपकी कम्प्यूटर स्क्रीन पर विभाग द्वारा जारी किया गया विस्तृत विज्ञापन खुल जाएगा।

- इसे अच्छी तरह से पढ़ लें और पद के अनुसार अपनी योग्यता की जांच कर लें।

- अब विज्ञापन में दिए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार आवेदन प्रक्रिया को पूरा करें।

महत्वपूर्ण तिथियां :

ऑनलाइन आवेदन पत्र स्वीकार होने की अंतिम तिथि : 12 सितंबर 2018

ऑनलाइन आवेदन शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि : 11 सितंबर 2018

अधिक जानकारी यहां :

वेबसाइट : https://tspri.cgg.gov.in

ई-मेल : tspr@gmail.com

फोन : 9346180688