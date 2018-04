आईटी असिस्टेंट के 670 पदों पर होंगी भर्तियां, जल्द करें आवेदन

चयन प्रक्रिया :

- उम्मीदवारों का चयन शॉर्ट लिस्टिंग/ टाइपिंग टेस्ट/इंट्रैक्शन स्क्रीनिंग के आधार पर किया जाएगा।

आवेदन प्रक्रिया :

- उम्मीदवार को संस्थान की वेबसाइट http://icsil.in/ पर लॉगइन करना होगा।

- होमपेज खुलने पर कॅरियर्स ऑप्शन को क्लिक करना होगा।

- ऐसा करने पर नया वेबपेज खुल जाएगा। इस पर Advertisement for IT Assistants and formation of a panel for further vacancies.......लिंक पर क्लिक करना होगा।

- क्लिक करने पर रिक्तियों से संबंधित नया वेबपेज खुल जाएगा। इस पर आई असिस्टेंट एडवर्टाइजमेंट लिंक पर क्लिक करना होगा।

- रिक्तियों से संबंधित विज्ञापन खुल जाएगा। इसे पढ़ें और अपनी योग्यता जांचें।

- अब पुन: पेज पर वापस आएं और Instructions for Filling Online Applications पर क्लिक करके आवेदन पत्र को भरने के लिए जरूरी जानकारी प्राप्त करें।

- इसके बाद दिए गए Click here to Apply Online job id 301 लिंक पर क्लिक करें।

- क्लिक करने पर खुलने वाले पेज पर IT Assistants and formation of a panel for further vacancies......Job Id : 301 लिंक को क्लिक करना होगा।

- अब नये वेबपेज पर अप्लाई नाऊ ऑप्शन को क्लिक करें।

- ऐसा करने पर आवेदन प्रक्रिया से जुड़ा वेबपेज खुलेगा। इस पर मांगी गई जानकारियों को दर्ज करें और नेक्सट ऑप्शन को क्लिक करें।

- अब दिए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया को पूरा करें।

जरूरी सूचना :

- उम्मीदवारों को टाइपिंग टेस्ट के समय दस्तावेज सत्यापन के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ में अपलोड किए गए प्रमाणपत्रों की मूल प्रतियों को साथ लेकर जाना होगा।

महत्वपूर्ण तिथि :

ऑनलाइन आवेदन पत्र स्वीकार करने की अंतिम तिथि : 07 मई 2018

महत्वपूर्ण वेबसाइट : http://icsil.in/

अधिक जानकारी यहां :

फोन : 011-26830347 और 011- 26830338