तमिलनाडु में फॉरेस्ट वॉचर के 564 पदों पर होंगी नियुक्तियां

तमिलनाडु फॉरेस्ट यूनिफॉर्म्ड सर्विस रिक्रूटमेंट कमेटी (टीएनएफ) ने फॉरेस्ट वॉचर के पदों को भरने के लिए आवेदन मांगे हैं। कुल 564 पदों पर नियुक्तियां की जाएगी। इन पदों पर सीधी भर्तियां होंगी। इच्छुक और योग्य उम्मीदवारों को इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 15 मई 2019 है। रिक्त पदों, योग्यता, आवेदन शुल्क और आवेदन प्रक्रिया की अधिक जानकारी के लिए आगे पढ़ें

फॉरेस्ट वॉचर, पद : 564

योग्यता

मान्यता प्राप्त बोर्ड/ संस्थान से दसवीं/ बारहवीं/ बैचलर डिग्री प्राप्त हो।

वेतनमान : 16,600 से 52,400 रुपये।

आयु सीमा

न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम 30 वर्ष।

एससी/ एससी(ए)/ एसटी/ एमबीसी/ डीसी/ बीसी/ बीसीएम/ डीडब्ल्यू वर्ग के उम्मीदवारों को अधिकतम आयु में पांच वर्ष की छूट प्राप्त है।

शारीरिक मापदंड

कद

पुरूष उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम 163 सेंटीमीटर हो और एसटी/जेटी वर्ग के लिए न्यूनतम 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए।

महिला और थर्ड जेंडर उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम 150 सेंटीमीटर हो। एसटी/जेटी वर्ग के लिए न्यूनतम 145 सेंटीमीटर होनी चाहिए।

छाती.

पुरुषों के लिए बिना फुलाए न्यूनतम 79 सेमी. और फुला कर 84 सेमी. हो।

चयन प्रक्रिया

योग्य उम्मीदवारों का चयन ऑनलाइन परीक्षा/ प्रमाण पत्र सत्यापन/ फिजिकल स्टैंडर्ड वेरिफिकेशन और एंड्योरेंस टेस्ट के माध्यम से किया जाएगा।

आवेदन शुल्क

150 रुपये। शुल्क का भुगतान चालान के माध्यम इंडियन बैंक की किसी भी शाखा किया जा सकता है।

आवेदन प्रक्रिया

सबसे पहले वेबसाइट www.forests.tn.gov.in पर लॉगइन करें। होमपेज खुलने पर यहां दिए रिक्रूटमेंट सेक्शन पर क्लिक करें। ऐसा करने पर नया वेबपेज खुल जाएगा।

लिंक पर क्लिक करें। ऐसा करते ही एक और नया वेबपेज खुल जाएगा।

यहां दिए शीर्षक Advertisement No.1/2019 - Direct Recruitment to the post of Forest Watcher - English / Tamil लिंक पर क्लिक करें।

ऐसा करते ही रिक्तियों से संबंधित जारी किया गया विस्तृत विज्ञापन खुल जाएगा। इसे ध्यान से पढ़ें और पदों के अनुसार अपनी योग्यता की जांच करें।

विज्ञापन में दिए दिशा-निर्देशों के अनुसार ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया पूरी करें।

ध्यान रहें आपकों अपनी रंगीन पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ और हस्ताक्षर की स्कैन कॉपी को आवेदन करने के दौरान अपलोड करना होगा।

पासपोर्ट साइज फोटो का आकार 20 केबी से 50 केबी के साथ जेपीजी/जेपीईजी फॉर्मेट में होना चाहिए।

हस्ताक्षर की स्कैन कॉपी का आकार 10 केबी से 20 केबी के बीच जेपीजी/जेपीईजी फॉर्मेट में होना चाहिए।

आवेदन फाइनल सब्मिट करने से पहले एक बार पुन: उसकी जांच करें। पूरी तरह संतुष्ट होने के बाद ही सब्मिट करें।

पूर्ण रूप से भरे आवेदन पत्र का ए4 साइज के पेपर पर प्रिंटआउट निकाल कर अपने पास सुरक्षित रखें।

महत्वपूर्ण तिथि

ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि :

15 मई 2019

अधिक जानकारी यहां

वेबसाइट : www.forests.tn.gov.in