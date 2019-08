असिस्टेंट ऑफिसर के 12 पदों पर भर्ती, B.Com ग्रेजुएट करें आवेदन

राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड, मुम्बई ने असिस्टेंट ऑफिसर (फाइनेंस) के पदों को भरने के लिए आवेदन मांगे हैं। इसके तहत कुल 12 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। इच्छुक और योग्य उम्मीदवारों को इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसके बाद आवेदन की हार्डकॉपी को डाक के माध्यम से भेजना होगा। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 27 अगस्त 2019 है। हार्डकॉपी स्वीकार होने की अंतिम तिथि 03 सितंबर 2019 है।

असिस्टेंट ऑफिसर (फाइनेंस), पद : 12 (अनारक्षित- 07)

योग्यता : मान्यता प्राप्त संस्थान अथवा विश्वविद्यालय से न्यूनतम 55% अंको के साथ बीकॉम ग्रेजुएट हो।

- इसके साथ संबंधित कार्यक्षेत्र में कम से कम तीन वर्ष का अनुभव प्राप्त होना चाहिए।

वेतनमान : 30,000 से 1,20,000 रुपये।

आयु सीमा

- 01 अगस्त 2019 को अधिकतम 30 वर्ष।

- आयु सीमा में ओबीसी वर्ग को तीन वर्ष, एससी/ एसटी वर्ग को पांच वर्ष और दिव्यांगों को दस वर्ष की छूट प्राप्त होगी।

चयन प्रक्रिया : योग्य उम्मीदवारों का चयन साक्षात्कार में प्रदर्शन के आधार पर किया जाएगा।

आवेदन शुल्क

- सामान्य/ईडब्ल्यूएस और ओबीसी वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 700 रुपये (बैंक प्रोसेसिंग चार्ज अलग से लिया जाएगा)।

- शुल्क का भुगतान पेमेंट गेटवे के माध्यम से ऑनलाइ क्रेडिट कार्ड/डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग के जरिए किया जा सकता है।

- एससी/एसटी और दिव्यांग श्रेणी के उम्मीदवारों को शुल्क भुगतान से छूट प्राप्त है।

आवेदन प्रक्रिया

- सबसे पहले वेबसाइट (www.rcfltd.com) पर लॉगइन करें।

- होमपेज खुलने पर यहां मौजूद मानव संसाधन प्रबंधन सेक्शन पर कर्सर लाएं। इसके अंतर्गत भर्ती लिंक पर क्लिक करें।

- ऐसा करने पर नया वेबपेज खुल जाएगा। यहां दिए गए शीर्षक DETAILED ADVERTISEMENT FOR THE POST OF ASSISTANT OFFICER (FINANCE)- E0 GRADE लिंक पर क्लिक करें।

- इसके बाद नए वेबपेज पर डाउनलोड्स सेक्शन में डाउनलोड एडवर्टाइजमेंट लिंक पर क्लिक करें।

- क्लिक करते ही रिक्तियों से संबंधित जारी किया गया विस्तृत विज्ञापन खुल जाएगा। इसे ध्यान से पढ़ें और पदों के अनुसार अपनी योग्यता की जांच करें।

- इसके बाद आवेदन करने के लिए पिछले वेबपेज पर आना होगा। यहां अप्लाई ऑनलाइन लिंक पर टैब करें।

- ऐसा करते ही एक नई विंडो खुलेगी। यहां ऊपर दिए रजिस्टर सेक्शन पर क्लिक करें। ऐसा करने पर रजिस्ट्रेशन वेबपेज खुलेगा।

- अब रजिस्ट्रेशन पेज पर मांगी गई जानकारियों को दर्ज करें और रजिस्टर ऑप्शन पर क्लिक करें।

- इसके बाद दिए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया को पूरा करें। अंत में ऑनलाइन सब्मिट आवेदन का ए4 साइज के पेपर पर प्रिंटआउट निकाल लें।

- अब इस प्रिंटआउट को मांगे गए सभी प्रमाण पत्रों की फोटोकॉपी के साथ निर्धारित तिथि तक डाक के माध्यम से तय पते पर भेजें।

यहां भेजें आवेदन का प्रिंटआउट :

डिप्टी जनरल मैनेजर (एचआर) ऑफिस-कॉरपोरेट.., राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, सेकेंड फ्लोर, रूम नंबर-206, एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग, चेंबूर, मुंबई-400074

महत्वपूर्ण तिथियां :

ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि : 27 अगस्त 2019

आवेदन का प्रिंटआउट स्वीकार करने की अंतिम तिथि : 03 सितंबर 2019

अधिक जानकारी यहां :

वेबसाइट : www.rcfltd.com

ई-मेल : officerfin2019@rcfltd.com

- अब आपकी कम्प्यूटर स्क्रीन पर ऑनलाइन आवेदन फॉर्म खुल जाएगा। इसे विज्ञापन में दिए दिशा-निर्देशों के अनुसार पूरा भरें।

- इसके बाद नीचे दिए डिक्लेरेशन को पढ़कर इसके सामने टिक करें। पूरी तरह से संतुष्ट होने के बाद सब्मिट फॉर्म बटन पर टैब करें।

- अब आवेदन पत्र का ए4 साइज के पेपर पर प्रिंटआउट निकाल कर अपने पास सुरक्षित रखें।

