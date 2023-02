RBSE Board Exam 2023: फरवरी के अंतिम सप्ताह में जारी हो सकते हैं 10वीं-12वीं के एडमिट कार्ड

ऐप पर पढ़ें

RBSE 10th, 12th Board Exam 2023 Admit Cards: राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (RBSE) कक्षा 10वीं की परीक्षा 16 मार्च से शुरू होगी और 11 अप्रैल को समाप्त होगी, जबकि कक्षा 12वीं की परीक्षा 9 मार्च से 12 अप्रैल तक आयोजित की जाएगी। दोनों कक्षाओं की परीक्षाओं की समय सारिणी 12 जनवरी को जारी की गई थी और एडमिट कार्ड अभी जारी नहीं किए गए हैं। छात्र एडमिट कार्ड का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।

आरबीएसई 10वीं और 12वीं के एडमिट कार्ड आधिकारिक वेबसाइट पर फरवरी के अंतिम सप्ताह या मार्च के पहले सप्ताह तक ऑनलाइन उपलब्ध कराए जाने की उम्मीद है। हालांकि, अभी तक इस पर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। पंजीकृत विद्यालयों के प्रमुख एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। उम्मीदवारों को आरबीएसई बोर्ड परीक्षाओं के लिए अपने एडमिट कार्ड संबंधित स्कूलों से प्राप्त करने होंगे।

RBSE 2023 ADMIT CARD: विद्यालयों के प्रमुख ऐसे डाउनलोड कर सकेंगे एडमिट कार्ड

स्टेप 1- सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट rajeduboard.rajasthan.gov.in. पर जाना होगा।

स्टेप 2- होम पेज पर हाइलाइट किए गए बोर्ड मुख्य परीक्षा 2023 (न्यू पोर्टल) लिंक पर क्लिक करना होगा, जिसके बाद विद्यालयों के प्रमुखों को एक नया पेज दिखाई देगा।

स्टेप 3- अब " RBSE Class 10th and 12th Admit Cards for the 2023 Board examinations" लिंक पर क्लिक करना होगा।

स्टेप 4- यूजर आईडी और पासवर्ड दर्ज करें।

स्टेप 5- एडमिट कार्ड आपके सामने होगा।

स्टेप 6- इसे डाउनलोड कर लीजिए।

स्टेप 7- प्रिंटआउट ले लीजिए।



बता दें, कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षा अंग्रेजी के पेपर से शुरू होगी और वोकेशनल विषयों और संस्कृत के साथ समाप्त होगी। कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा साइकोलॉजी से शुरू होगी और वोकेशनल विषयों के साथ समाप्त होगी। परीक्षाएं सुबह 8:45 बजे से 11:30 बजे तक आयोजित की जाएंगी।

इस साल, लगभग 21,12,206 उम्मीदवारों ने कक्षा 10वीं, 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के लिए अपना पंजीकरण कराया है। राज्य भर में कुल 6081 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। नकल से बचने के लिए बोर्ड ने सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए हैं।