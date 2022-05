RBSE 12th Result 2022: इस सप्ताह जारी हो सकता है राजस्थान बोर्ड 12वीं की एक स्ट्रीम का रिजल्ट

RBSE 12th result 2022 to Be Out Soon : राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (RBSE) की ओर से राजस्थान बोर्ड 12वीं परीक्षा की एक स्ट्रीम (12th Arts/12th Science/12th Commerse) का रिजल्ट इसी सप्ताह जारी किया जा सकता है। हालांकि अभी रिजल्ट की डेट घोषित नहीं की गई। बोर्ड (RBSE) के एक अधिकारी ने कहा है कि राजस्थान बोर्ड 10वीं, 12वीं के परीक्षा परिणाम 15 जून तक जारी कर दिए जाएंगे। राजस्थान बोर्ड के डिप्टी डायरेक्टर राजेंद्र गुप्ता ने हिन्दुस्तान टाइम्स को बताया था कि राजस्थान बोर्ड 12वीं की एक स्ट्रीम के परीक्षाफल इसी महीने जारी किए जाएंगे। माना जा रहा है राजस्थान बोर्ड 12वीं आर्ट्स या 12वीं कॉमर्स के परीक्षाफल 31 मई से हपले जारी कर दिए जाएंगे। बोर्ड के अधिकारी ने स्पष्ट किया बाकी छात्रों के रिजल्ट 15 जून तक जारी किए जाएंगे।

राजस्थान बोर्ड 10वीं, 12वीं की परीक्षाएं इस 24 मार्च से 26 अप्रैल 2022 के बीच आयोजित की गई थीं जिनमें करीब 20 लाख छात्रों ने भाग लिया था। राजस्थान बोर्ड का रिजल्ट घोषित होने के बाद छात्र अपना रिजल्ट ऑफिशियल वेबसाइट rajeduboard.rajasthan.gov.in पर चेक कर सकेंगे। बोर्ड की ओर से रिजल्ट घोषित किए जाने से पहले छात्रों को इस संबंध में सूचना दी जाएगी।

रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र अपना रिजल्ट यहां दिए जा रहे डायरेक्ट लिंक पर चेक कर सकेंगे-

राजस्थान बोर्ड रिजल्ट 2022

ऐसे चेक कर सकेंगे RBSE 12वीं का रिजल्ट:

रिजल्ट घोषित होने के बाद राजस्थान बोर्ड की वेबसाइट rajeduboard.rajasthan.gov.in पर जाएं।

होम पेज पर Rajasthan Board Class 12 Exam 2022 Result के लिंक पर क्लिक करें।

अब नया पेज खुलेगा जिसमें अपना रोल नंबर आदि सूचानाएं भरकर सब्मिट करें।

अब राजस्थान बोर्ड का रिजल्ट आपके सामने होगा।