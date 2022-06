RBSE 10th Result 2022: राजस्थान बोर्ड 10वीं रिजल्ट की घोषणा जल्द, अलर्ट पाने के लिए छात्र यहां कराएं रजिस्ट्रेशन

RBSE 10th Result 2022 to be Declared Soon : राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर की ओर से 10वीं बोर्ड परीक्षा के परिणाम दो-तीन दिन के अंदर जारी होने वाले हैं। इसके लिए राजस्थान बोर्ड की ओर से पूरी तैयारियां की जा चुकी हैं। राजस्थान बोर्ड की ओर से पूर्व में जारी किए गए 12वीं और कक्षा 5 व 8 के परिणामों तरह ही घोषणा से एक दिन पूर्व रिजल्ट जारी करने के समय के बारे में सूचना दी जा सकती है।

राजस्थान बोर्ड 10वीं का रिजल्ट आरबीएसई की आधिकारिक वेबसाइट rajeduboard.rajasthan.gov.in या rajresults.nic.in पर जारी किया जाएगा। इसके अलावा छात्र livehindustan.com पर अपना रिजल्ट चेक कर सकेंगे। लाइव हिन्दुस्तान में रिजल्ट जारी होने का अलर्ट पाने के लिए छात्र यहां दिए डायरेक्ट लिंक पर अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं।

राजस्थान बोर्ड 10वीं रिजल्ट 2022

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, राजस्थान बोर्ड 10वीं का रिजल्ट 13 जून 2022, सोमवार को जारी किया जा सकता है। राजस्थान बोर्ड 10वीं रिजल्ट की घोषणा राज्य के शिक्षा मंत्री डॉ बीडी कल्ला कर सकते हैं। हालांकि अभी इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं की गई। सोमवार, 13 जून को यदि रिजल्ट जारी नहीं किया जाता तो सोमावार को स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि रिजल्ट किस दिन और कितने बजे घोषित किया जाएगा।

संबंधित खबरें

आरबीएसई ने राजस्थान बोर्ड 10वीं परीक्षा का आयोजन 31 मार्च से 26 अप्रैल तक किया किया था। राजस्थान बोर्ड 10वीं परीक्षा में हर साल करीब 12 लाख छात्र-छात्राएं अपना रजिस्ट्रेशन कराते हैं।

पिछले साल 2021 में राजस्थान बोर्ड 10वीं का परिणाम जुलाई माह के अंतिम सप्ताह में जारी किया गया था। कोरोना के कारण रिजल्ट की घोषणा में काफी देरी हुई थी। आरबीएसई 10वीं परीक्षा में कुल 80.63 फीसदी स्टूडेंट्स पास हुए थे। रिजल्‍ट के बाद स्टूडेंट्स को रीइवेल्‍यूएशन कराने का मौका दिया जाएगा। किसी स्‍टूडेंट को लगता है कि उसके नंबर अपेक्षा से कम हैं, तो वह रीइवेल्‍यूएशन के लिए भी आवेदन कर सकेंगे। स्क्रूटनी या रीइवेल्युएशन के लिए छात्रों को रिजल्ट जारी होने के बाद पूरी जानकरी दी जाएगी।