RBI Recruitment 2019: आरबीआई में जूनियर इंजीनियर के पदों पर निकली भर्तियां

RBI Recruitment 2019: रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में जूनियर इंजीनियर के पदों पर रिक्तियां घोषित की गई हैं। कुल 24 रिक्त पदों को भरा जाएगा। ये नियुक्तियां जूनियर इंजीनियर (सिविल) और जूनियर इंजीनियर (इलेक्ट्रिकल) के पदों पर विभिन्न जोनों में की जाएंगी। बैंक ने इन पदों को भरने के लिए इच्छुक और योग्य उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए हैं। आवेदन करने की अंतिम तारीख 27 जनवरी 2019 है। पद, योग्यता और आवेदन से संबंधित अन्य सभी जानकारियां इस प्रकार हैं :

जूनियर इंजीनियर, कुल पद : 24

(विषय के अनुसार रिक्तियों का वर्गीकरण)

जूनियर इंजीनियर (सिविल), पद : 15 (अनारक्षित- 09)

(जोन के आधार पर रिक्तियों का वर्गीकरण)

ईस्ट जोन, पद : 02 (अनारक्षित-01)

वेस्ट जोन, पद : 07 (अनारक्षित-04)

नॉर्थ जोन, पद : 03 (अनारक्षित-02)

साउथ जोन, पद : 01 (अनारक्षित)

सेंट्रल जोन, पद : 02 (अनारक्षित-01)

योग्यता : मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी या संस्थान से न्यूनतम 65 प्रतिशत अंकों के साथ सिविल इंजीनियरिंग में तीन वर्षीय डिप्लोमा प्राप्त होना चाहिए। अथवा

- न्यूनतम 55 प्रतिशत अंकों के साथ सिविल इंजीनियरिंग में बैचलर डिग्री प्राप्त हो।

- इसके साथ ही संबंधित क्षेत्र में कम से कम दो वर्ष का कार्यानुभव होना चाहिए।

जूनियर इंजीनियर (इलेक्ट्रिकल), पद : 09 (अनारक्षित- 06)

(जोन के आधार पर रिक्तियों का वर्गीकरण)

ईस्ट जोन, पद : 01 (अनारक्षित)

वेस्ट जोन, पद : 04 (अनारक्षित-02)

नॉर्थ जोन, पद : 02 (अनारक्षित-01)

साउथ जोन, पद : 01 (अनारक्षित)

सेंट्रल जोन, पद : 01 (अनारक्षित)

योग्यता : मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी या संस्थान से न्यूनतम 65 प्रतिशत अंकों के साथ इलेक्ट्रिकल/इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में तीन वर्षीय डिप्लोमा प्राप्त होना चाहिए। अथवा

- न्यूनतम 55 प्रतिशत अंकों के साथ इलेक्ट्रिकल/इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में बैचलर डिग्री प्राप्त हो।

- इसके साथ ही संबंधित क्षेत्र में कम से कम दो वर्ष का कार्यानुभव होना चाहिए।

आयु सीमा (01 जनवरी 2019 को)

- न्यूनतम 20 वर्ष और अधिकतम 30 वर्ष।

- अधिकतम आयु सीमा में एससी/ एसटी आवेदकों को पांच वर्ष, ओबीसी को तीन वर्ष और दिव्यांगों को दस वर्ष की छूट होगी।

चयन प्रक्रिया

योग्य उम्मीदवारों का चयन ऑनलाइन परीक्षा और लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट के आधार पर किया जाएगा।

आवेदन शुल्क

- सामान्य और ओबीसी उम्मीदवारों के लिए 450 रुपये।

- एससी, एसटी और दिव्यांगों को केवल इंटीमेशन चार्ज 50 रुपये देना होगा।

- शुल्क का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से करना होगा।

आवेदन प्रक्रिया

- वेबसाइट (www.rbi.org.in) पर लॉगइन करें। यहां होमपेज पर नीचे की ओर आपको ‘मोर लिंक्स’ शीर्षक नजर आएगा। इसके अंतर्गत मौजूद ‘ऑपर्च्यूनिटीज एट आरबीआई’ लिंक पर क्लिक करें।

- इसके बाद नया वेबपेज खुल जाएगा। यहां ऊपर की ओर दिए गए ‘करंट वेकेंसी’ लिंक पर क्लिक करें। फिर इसके तहत ‘वेकेंसी’ लिंक पर क्लिक करें।

- फिर खुलने वाले वेकेंसी वेबपेज पर मौजूद Recruitment for the post of Junior Engineer (Civil/ Electrical) in Reserve Bank of India लिंक पर क्लिक करें।

- ऐसा करने पर पद से संबंधित विज्ञापन खुल जाएगा। इसे ध्यानपूर्वक पढ़ें और अपनी योग्यता जांच लें।

- इसके बाद विज्ञापन की शुरुआत में दिए गए ‘ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म’ लिंक पर क्लिक करें।

- इस तरह नया वेबपेज खुलेगा। यहां मौजूद ‘क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन’ लिंक पर क्लिक करें।

- अब मांगी गई बेसिक जानाकारियां दर्ज करें। इसमें मोबाइल नंबर और ई-मेल आईडी अवश्य लिखें। फिर ‘सेव एंड नेक्स्ट’ बटन पर क्लिक करें।

- ऐसा करने पर आपको ई-मेल पर रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड कम्प्यूटर स्क्रीन पर प्रदर्शित होगा। यह ई-मेल या एसएसएस के जरिए भी भेजा जाएगा। इसे संभालकर रखें।

- अब अपनी पासपोर्ट साइज रंगीन फोटोग्राफ और सिग्नेचर स्कैन करके अपलोड करें। फोटो का साइज 20 से 50 केबी और सिग्नेचर का साइज 10 से 20 केबी के बीच होना चाहिए। ये दोनों फाइल जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट में हो।

- इसके बाद ‘सेव एंड नेक्स्ट’ बटन पर क्लिक कर आगे की आवेदन प्रक्रिया पूरी करें।

- फॉर्म के साथ मांगे गए दस्तावेजों या प्रमाणपत्रों की सेल्फ अटेस्ट फोटोकॉपी अवश्य अटैच करें।

- पूर्णरूप से भरे गए आवेदन को सब्मिट करने से पहले ‘प्रीव्यू’ टैब पर क्लिक कर इसका प्रीव्यू देख सकते हैं।

- अगर फॉर्म में कोई सुधार करना है तो कर सकते हैं। इसके बाद ‘फाइनल सब्मिट’ बटन पर क्लिक करें।

- फिर ‘पेमेंट’ टैब पर क्लिक कर शुल्क का भुगतान करें। इसके बाद अंत में ‘सब्मिट’ बटन पर क्लिक कर दें।



महत्वपूर्ण तिथि :

ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तारीख : 27 जनवरी 2019

अधिक जानकारी यहां

ई-मेल : careers@rbi.org.in

वेबसाइट : www.rbi.org.in, http://cgrs.ibps.in