RBI Grade B 2022: एडमिट कार्ड जारी, 28 मई को होगी फेज 1 की परीक्षा

RBI Grade B 2022 admit card: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने ग्रेड-बी अधिकारी भर्ती परीक्षा 2022 के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। जो उम्मीदवार इस भर्ती परीक्षा में शामिल होने वाले हैं वह आधिकारिक वेबसाइट rbi.org.in से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।

फेज- 1 ऑनलाइन परीक्षा 28 मई को आयोजित की जाएगी। फेज- 1 पास करने वाले उम्मीदवारों को 25 जून को फेज -2 परीक्षा देने के लिए बुलाया जाएगा। बता दें, भर्ती के माध्यम से 298 पदों को भरा जाएगा।

RBI Grade B 2022 admit card: ऐसे करें डाउनलोड

स्टेप 1- सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट rbi.org.in पर जाएं।

स्टेप 2- " Opportunities@RBI" लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3- इसके बाद, " current vacancies "पर क्लिक करें और फिर " call letter" पर क्लिक करें।



स्टेप 4- “ Admission Letters, other guidelines and information handouts for Direct Recruitment for the post of Officer in Grade 'B' (General) - Panel Year 2022” लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 5- अपने क्रेडेंशियल दर्ज करें और लॉग इन करें।

स्टेप 6- आपका एडमिट कार्ड स्क्रीन पर प्रदर्शित होगा।

आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी होने के बाद आरबीआई ग्रेड बी 2022 जनरल, डीईपीआर, डीएसआईएम (कैटेगरी वाइज) के पद के लिए भर्तियों को अपडेट किया जाएगा। इस बीच, उम्मीदवार जनरल स्टडीज हासिल करने के लिए आरबीआई ग्रेड बी 2022 (पोस्ट-वाइज) की भर्ती चेक कर सकते हैं।