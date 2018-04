RBI assistant main exam 2017 results: नतीजे घोषित, rbi.org.in पर करें चेक

RBI results: रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) ने असिस्टेंट भर्ती परीक्षा (मुख्य) 2017 का रिजल्ट घोषित कर दिया है। नतीजे आरबीआई की आधिकारिक वेबसाइट rbi.org.in पर जारी किए गए हैं। यह परीक्षा 20 दिसंबर को आयोजित हुई थी। आरबीआई ने असिस्टेंट पदों पर 623 वैकेंसी को भरने के लिए नोटिफिकेशन जारी किया था।

RBI Assistant main exam results 2017 यूं करें चेक

स्टेप 1 - आरबीआई की आधिकारिक वेबसाइट rbi.org.in पर लॉग इन करें।

स्टेप 2 - होमपेज के सबसे नीचे दिए गए Opportunities@RBI के लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3- Current Vacancies में दिए गए “Results” के लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 4 - Mark sheet of Main examination for Recruitment for the post of Assistant held on December 20, 2017 के लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 5 - नए पेज पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड डालें और सब्मिट करें।

अब उम्मीदवारों को लेंग्वेज प्रोफिशियंसी टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा।