राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान (रिम्स) रांची ने परिचारिका के 100 पदों के लिए आवेदन मांगे

आवेदन प्रक्रिया :

- सबसे पहले संस्थान की वेबसाइट (www.rimsranchi.org) पर लॉगइन करना होगा। होमपेज पर करियर सेक्शन में रिक्रूटमेंट्स लिंक पर क्लिक करें।

- ऐसा करने पर रिक्रूटमेंट्स पेज खुल जाएगा। यहां विज्ञापन शीर्षक Applications are invited for Recruitment of Nurses Grade - A on contract basis at RIMS, Ranchi , Letter No. RIMS/Estab.(2)/7532 Dated 01/11/2018 दिया गया है।

- इस पर क्लिक करें। क्लिक करते ही संस्थान द्वारा जारी किया गया विज्ञापन आपके कम्प्यूटर स्क्रीन पर खुल जाएगा।

- इसके बाद विज्ञापन के साथ संलग्न आवेदन फॉर्म का ए4 साइज के पेपर पर प्रिंटआउट निकाल लें और इसमें मांगी गई सभी जानकारियां सावधानी से दर्ज करें। साथ ही पासपोर्ट साइज की फोटो भी चिपकाएं।

- इसके बाद आवेदन और अन्य जरूरी दस्तावेजों की सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी एक लिफाफे में डालें और डाक से तय पते पर भेज दें। लिफाफे के ऊपर आवेदित पद का नाम अवश्य लिखें।

यहां भेजें आवेदन

निदेशक, राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान रांची-834009(झारखण्ड)

डाक से आवेदन स्वीकार होने की अंतिम तिथि : 20 नवंबर 2018 (शाम 5 बजे तक)

अधिक जानकारी यहां

फोन : 0651-2541533

वेबसाइट : www.rimsranchi.org

ई-मेल : rimsranchi@rediffmail.com