RPSC SI भर्ती 5वें चरण का इंटरव्यू शेड्यूल जारी, देखें डायरेक्ट लिंक

RPSC SI Interview Admit Card 2023: राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) ने सब इंस्पेक्टर कंबाइन के लिए इंटरव्यू की तारीख (5वें चरण) के संबंध में नोटिस जारी किया है। पांचवें चरण का आयोजन 20 मार्च 2023 से किया जाएगा। ऐसे सभी उम्मीदवार जो सब इंस्पेक्टर प्लाटून कमांडर पदों के लिए 5वें चरण के इंस्पेक्टर के लिए सफल हुए हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट-rpsc.rajasthan.gov.in से आरपीएससी एसआई 5वें चरण का इंटरव्यू का शेड्यूल 2023 को डाउनलोड कर सकते हैं।

RPSC SI 5th Phase Interview Schedule 2023- Direct Link

जारी शॉर्ट नोटिस के अनुसार, आरपीएससी सब इंस्पेक्टर कंबाइन के लिए 5वें चरण का इंटरव्यू 20 से 22 मार्च 2023 और 27 से 29 मार्च 2023 तक किया जाएगा। वे सभी उम्मीदवार जिन्होंने अभी तक अपना ऑनलाइन आवेदन फॉर्म जमा किया है, उन्हें सलाह दी जाती है कि वे फॉर्म को डाउनलोड कर लें, क्योंकि इंटरव्यू राउंड इसे दिखाना होगा।

इसी के साथ बता दें, इंटरव्यू का कॉल लेटर यानी एडमिट कार्ड जल्द ही अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड करेगा। होम पेज पर लिंक पर अपनी लॉगिन क्रेडेंशियल प्रदान करने के बाद उम्मीदवार अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।

RPSC SI 5th Phase Interview Schedule 2023: ऐसे डाउनलोड करें परीक्षा का शेड्यूल

स्टेप 1- सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट -rpsc.rajasthan.gov.in. पर जाना होगा।

स्टेप 2- होम पेज पर जाकर "-Press Note Regarding Interview Dates (Fifth Phase) for Sub Inspector Comb. Comp. Exam 2021" लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3- आपको आरपीएससी एसआई 5वें चरण के इंटरव्यू का शेड्यूल 2023 की पीडीएफ एक नई विंडो में मिलेगी।

स्टेप 4- डाउनलोड करें और भविष्य के लिए आरपीएससी एसआई 5वें चरण इंटरव्यू शेड्यूल 2023 का प्रिंट आउट ले ना भूलें।