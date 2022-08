राजस्थान पुलिस कांस्टेबल रिजल्ट : 21 यूनिट के परिणाम के बाद आया एक और बड़ा अपडेट

राजस्थान पुलिस मुख्यालय ने कांस्टेबल भर्ती लिखित परीक्षा का 21 यूनिटों का परिणाम जारी करने के बाद 13 मई की सेकेंड शिफ्ट और 15 मई की फर्स्ट शिफ्ट की फाइनल आंसर-की भी जारी कर दी है। इससे पहले बुधवार को कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की 13 से 16 मई व 2 जुलाई की अन्य शिफ्टों की आंसर-की जारी की गई थी। जिन परीक्षार्थियों ने 13 मई की सेकेंड शिफ्ट और 15 मई की फर्स्ट शिफ्ट की परीक्षा दी थी, वह www.police.rajasthan.gov.in पर जाकर आंसर-की चेक कर सकते हैं।

इन जिलों व बटालियन का रिजल्ट हुआ जारी

राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2021 परिणाम - राजस्थान होमगार्ड

राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2021 परिणाम - जिला - बांसवाड़ा

राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2021 परिणाम - जिला डूंगरपुर

राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2021 परिणाम - जिला प्रतापगढ़

राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2021 परिणाम - जीआरपी जोधपुर

राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2021 परिणाम - सीआईडी ​​(सीबी) जयपुर

राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2021 परिणाम - एमबीसी बांसवाड़ा

राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2021 परिणाम - एमबीसी खेरवाड़ा

राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2021 परिणाम - महाराणा प्रताप बटालियन आरएसी प्रतापगढ़

राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2021 परिणाम - 14 वीं बटालियन आरएसी पहाड़ी भरतपुर

राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2021 परिणाम - 5वीं बटालियन आरएसी जयपुर

राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2021 परिणाम - चौथी बटालियन आरएसी जयपुर

राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2021 परिणाम - हादी रानी महिला बटालियन आरएसी अजमेर

राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2021 परिणाम - तीसरी बटालियन आरएसी बीकानेर

राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2021 परिणाम - 9वीं बटालियन आरएसी टोंक

राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2021 परिणाम - द्वितीय बटालियन आरएसी कोटा

राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2021 परिणाम - 7वीं बटालियन आरएसी भरतपुर

राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2021 परिणाम - 10 वीं बटालियन आरएसी बीकानेर

राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2021 परिणाम - 12 वीं बटालियन आरएसी दिल्ली

राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2021 परिणाम - सीआईडी ​​(आईबी)

राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2021 परिणाम - जिला बीकानेर

भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड की एडीजी बिनिता ठाकुर ने बताया कि अन्य जिलों का परीक्षा परिणाम भी जल्द जारी कर दिया जाएगा।

सफल अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा (पीईटी) एवं माप तोल (पीएसटी) के लिए बुलाया जाएगा। पीईटी पीएसटी में अभ्यर्थियों को जरूरी डॉक्यूमेंट और उनकी प्रतियां लानी होंगी। अभ्यर्थियों को अपने शैक्षणिक योग्यता के सर्टिफिकेट के अलावा कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी लाना होगा।