राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती : आएसी 12वीं बटालियन नई दिल्ली की शारीरिक भर्ती परीक्षा 30 अक्टूबर को

राजस्थान पुलिस 12वीं बटालियन आरएसी (आई.आर) विकासपुरी, नई दिल्ली की कानि0 भर्ती वर्ष 2021 की लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET) एवं शारीरिक मापतौल परीक्षा (PST) का आयोजन दिनांक 30.10.2022 को प्रातः 05:30 बजे से बियानी कॉलेज ऑफ साइंस एंड मैनेजमेंट, Bhaitriya Bharoo मंदिर के पीछे, जोबनेर रोड, कलवर, जयपुर राजस्थान में किया जाएगा। अभ्यर्थी अपना प्रवेश पत्र https://Recruitment2.rajasthan.gov.in वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते है।

सफल अभ्यार्थी कांस्टेबल भर्ती 2021 की विज्ञप्ति के बिन्दु संख्या 11 में वर्णितानुसार मूल प्रमाण-पत्रों व उनकी स्व-प्रमाणित प्रति तथा राजकीय चिकित्सक द्वारा जारी आरोग्य एवं फिटनेस प्रमाण-पत्र व प्रवेश पत्र में दिये गये निर्देशों की पूर्ण पालना करते हुये दिनांक 30.10.2022 को प्रातः 05:30 बजे से Biyani College of Science and Management, Behind Bhaitriya Bharoo Temple, Jobner Road, Kalwar, Jaipur (Raj) में आयोजित शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET) एवं शारीरिक मापतौल परीक्षा (PST) में सम्मिलित होंगे।