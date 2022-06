Rajasthan Police Constable Admit Card 2022: जारी हुए राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के एडमिट कार्ड, Direct Link

Rajasthan Police Constable Admit Card 2022 : राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती की निरस्त की गई लिखित परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। अभ्यर्थी www.police.rajasthan.gov.in व recruitment2.rajasthan.gov.in पर जाकर अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। कुछ दिनों पहले परीक्षा केंद्र जिलों की सूची जारी कर दी गई थी। परीक्षा में 1.72 लाख अभ्यर्थी शामिल होंगे। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का री-एग्जाम 2 जुलाई को आयोजित होने जा रहा है।

अतिरक्ति महानिदेशक पुलिस भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड बिनीता ठाकुर ने बताया है कि कॉन्स्टेबल भर्ती 2021 की गत 14 मई को दूसरी पारी में आयोजित लिखित परीक्षा में उपस्थित अभ्यर्थियों की दोबारा लिखित परीक्षा दो जुलाई को सुबह 8 से 10 बजे तक आयोजित की जाएगी। परीक्षार्थियों को सुबह 7 बजे से पहले परीक्षा केन्द्र में प्रवेश दिया जायेगा। सुबह 7 बजे के बाद किसी को भी प्रवेश नहीं दिया जायेगा। परीक्षा 25 जिलों में 28 केंद्रों पर होगी।

उल्लेखनीय है कि 13 से 16 मई तक कांस्टेबल के 4388 पदों के लिए आयोजित की गई लिखित परीक्षा में 14 मई की दूसरी पारी के पेपर को अपरिहार्य कारणवश निरस्त कर दिया गया था।

यूं डाउनलोड करें अपना एडमिट कार्ड

- www.police.rajasthan.gov.in पर जाएं।

- Click Here To Get Your Admit Card Of Re-Exam Of Rajasthan Constable Recruitment 2021(Re-Exam of 14-May-2022,Second Shift) के लिंक पर क्लिक करें।

- Get Admit Card के लिंक पर क्लिक करें।

- अपना एप्लीकेशन नंबर व डेट ऑफ बर्थ डालकर अपना Get Admit Card के लिंक पर क्लिक करें।

- एडमिट कार्ड स्क्रीन पर आने पर उसे डाउनलोड कर लें और प्रिंट आउट निकाल लें।

कांस्टेबल भर्ती लिखित परीक्षा 13 से 16 मई तक आयोजित की गई थी। इसमें 11.53 लाख उम्मीदवार बैठे थे। 4388 कुल पदों के लिए यह परीक्षा आयोजित की गई थी। परीक्षा मे उपस्थिति 61.25 दर्ज की गई थी।

लिखित परीक्षा मे 150 अंकों का पेपर होगा जिसमें 150 प्रश्न होंगे। 2 घंटे का समय दिया जाएगा। हर सवाल 1 अंका का होगा। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए एक चौथाई अंक काटा जाएगा। विवेचना, रीजनिंग, कंप्यूटर से 60 अंक के 60 प्रश्न होंगे।