राजस्थान कोऑपरेटिव रिक्रूटमेंट बोर्ड में 715 पदों पर भर्तियां, ग्रेजुएट भी करें आवेदन

कोऑपरेटिव रिक्रूटमेंट बोर्ड राजस्थान, जयपुर ने विभिन्न श्रेणी के पदों को भरने के लिए आवेदन मांगे हैं। इसके तहत कुल 715 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। इनमें सीनियर मैनेजर, मैनेजर, कम्प्यूटर प्रोग्रामर, बैंकिंग असिस्टेंट और स्टेनोग्राफर के पद शामिल हैं। इन पदों को राजस्थान स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड और विभिन्न डिस्ट्रिक्ट स्तर के सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक में भरा जाएगा। इच्छुक और योग्य उम्मीदवारों को इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 10 अक्तूबर 2019 है।

सीनियर मैनेजर, पद : 06

योग्यता : मान्यता प्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय से एमबीए डिग्री प्राप्त होनी चाहिए। या

- किसी भी विषय में बैचलर डिग्री के साथ बिजनेसम मैनेजमेंट में दो वर्षीय पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा या समकक्ष योग्यता प्राप्त हो।

- इसके साथ कम्प्यूटर की जानकारी होनी अनिवार्य है।

नियुक्ति स्थल : राजस्थान स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड

मैनेजर, पद : 114

योग्यता : मान्यता प्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में बैचलर डिग्री प्राप्त होनी चाहिए।

- इसके साथ उम्मीदवारों को कम्प्यूटर की जानकारी होनी चाहिए।

नियुक्ति स्थल : राजस्थान स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड और विभिन्न डिस्ट्रिक्ट स्तर के सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक

कम्प्यूटर प्रोग्रामर, पद : 10

योग्यता : मान्यताप प्राप्त संस्थान अथवा विश्वविद्यालय से कम्प्यूटर साइंस/आईटी/इलेक्ट्रॉनिक्स/इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन/इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन/इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन विषयों में बीई/बीटेक डिग्री या एमसीए/एमएससी(कम्प्यूटर साइंस/आईटी) डिग्री प्राप्त हो। या

- एमएससी डिग्री के साथ एक साल का कम्प्यूटर एप्लीकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा प्राप्त हो। या

- कॉमर्स/इकोनॉमिक्स/साइंस/मैथ/स्टेटिस्टिक्स विषय में ग्रेजुएट होने के साथ कम्प्यूटर इंजीनियरिंग में तीन साल का डिप्लोमा होना चाहिए। या

- कॉमर्स/इकोनॉमिक्स/साइंस/मैथ/स्टेटिस्टिक्स विषय में ग्रेजुएट होने के साथ एमसीए/एमएससी(कम्प्यूटर साइंस/आईटी) डिग्री प्राप्त हो।

- उपरोक्त योग्यता के साथ उम्मीदवारों को संबंधित क्षेत्र में न्यूनतम एक वर्ष का अनुभव होना चाहिए।

नियुक्ति स्थल : विभिन्न डिस्ट्रिक्ट स्तर के सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक

बैंकिंग असिस्टेंट, पद : 582

योग्यता : मान्यता प्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में बैचलर डिग्री प्राप्त होनी चाहिए।

- इसके साथ उम्मीदवारों को कम्प्यूटर की जानकारी होनी चाहिए।

नियुक्ति स्थल : राजस्थान स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड और विभिन्न डिस्ट्रिक्ट स्तर के सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक

स्टेनोग्राफर, पद : 03

योग्यता : मान्यता प्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में बैचलर डिग्री प्राप्त होने के साथ कम्प्यूटर की जानकारी होना अनिवार्य है।

- शॉर्टहैंड में न्यूनतम गति 100 शब्द प्रति मिनट होनी चाहिए।

- इसके साथ कम्प्यूटर पर इंग्लिश टाइपिंग गति 35 शब्द प्रतिमिनट और हिन्दी टाइपिंग गति 30 शब्द प्रतिमिनट होनी चाहिए।

नियुक्ति स्थल : विभिन्न डिस्ट्रिक्ट स्तर के सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक

आयु सीमा (उपरोक्त सभी पद) : 31 जुलाई 2019 को न्यूनतम 18 और अधिकतम 40 वर्ष।

चयन प्रक्रिया

योग्य उम्मीदवारों का चयन ऑनलाइन लिखित परीक्षा में प्रदर्शन के आधार पर किया जाएगा।

आवेदन प्रक्रिया

- सबसे पहले वेबसाइट (http://rajcrb.rajasthan.gov.in) पर लॉगइन करें।

- होमपेज पर कैंडिडेट्स एरिया सेक्शन पर कर्सर लाएं। इसके अंतर्गत रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट्स ऑप्शन पर क्लिक करें।

- ऐसा करने पर एक नया वेबपेज खुल जाएगा। यहां शीर्षक Examinattion for recruitment to various posts in the Rajasthan State Co-operative Bank (Apex Bank) and various District Cooperative Banks (Brief)...लिंक दिया गया है।

- इस लिंक पर क्लिक करें। ऐसा करने पर रिक्तियों से संबंधित जारी किया गया विज्ञापन आपकी कम्प्यूटर की स्क्रीन पर खुल जाएगा।

- विज्ञापन को सावधानी से पढ़ें और पदों के अनुसार अपनी योग्यता की जांच करें।

- इसके बाद बोर्ड के होमपेज पर आएं। यहां इंर्पोटेंट लिंक्स बॉक्स में अप्लाई ऑनलाइन लिंक दिया गया है।

- अब खुलने वाले नए पेज पर ‘क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन’ टैब पर क्लिक करें। अब दिए गए दिशा-निर्देशों को पढ़कर ‘कंटिन्यू’ बटन पर क्लिक करें।

- ऐसा करने पर रजिस्ट्रेशन पेज खुल जाएगा। इस पेज पर मांगी गई बेसिक जानकारियां और कैप्चा कोड दर्ज करके रजिस्टर बटन पर क्लिक करें।

- ऐसा करने पर आपके द्वारा दर्ज की गई ई-मेल आईडी और फोन नंबर पर रजिस्ट्रेशन नंबर व पासवर्ड प्राप्त होगा। यह आपकी कम्प्यूटर स्क्रीन पर भी प्रदर्शित होगा। इसे संभालकर नोट कर लें।

- अब अपनी पासपोर्ट साइज रंगीन फोटोग्राफ और सिग्नेचर स्कैन करके अपलोड करें। फोटो का साइज 20 से 50 केबी और सिग्नेचर का साइज 10 से 20 केबी के बीच होना चाहिए। ये दोनों फाइल जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट में हो।

- फिर ‘सेव एंड नेक्स्ट’ बटन पर क्लिक कर दिशा-निर्देशों के अनुसार आवेदन प्रक्रिया को पूरा करें।

- ध्यान रहे आवेदन के दौरान विज्ञापन में मांगे गए सभी जरूरी दस्तावेजों और प्रमाण पत्रों की स्कैन कॉपियों को तय आकार और फॉर्मेट में अपलोड करना होगा।

- पूर्णरूप से भरे गए आवेदन को सब्मिट करने से पहले ‘प्रीव्यू’ टैब पर क्लिक करके इसका प्रीव्यू देख सकते हैं।

- यदि आवेदन पत्र में दर्ज की गई जानकारियों में कोई बदलाव या सुधार करना चाहते हैं ,तो कर सकते हैं। इसके बाद ‘फाइनल सब्मिट’ बटन पर क्लिक करें।

- आवेदन प्रक्रिया के अंतिम चरण में ‘पेमेंट’ टैब पर क्लिक कर श्रेणी के अनुसार निर्धारित शुल्क का ऑनलाइन भुगतान करें। इसके बाद अंत में ‘सब्मिट’ बटन पर क्लिक कर दें।

- आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद सब्मिट किए गए आवेदन पत्र का एक प्रिंटआउट निकालकर अपने पास सुरक्षित रख लें।

महत्वपूर्ण तिथि

ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि : 10 अक्तूबर 2019

अधिक जानकारी यहां

वेबसाइट : http://rajcrb.rajasthan.gov.in



