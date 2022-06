Rajasthan Board 12th Result 2022 : आरबीएसई 12वीं साइंस और 12वीं कॉमर्स का रिजल्ट कुछ ही देर में होगा जारी, छात्र 4 स्टेप्स में कर सकेंगे नतीजे

RBSE 12th result 2022 to Be Declared Today : राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (RBSE) की ओर से राजस्थान बोर्ड 12वीं साइंस और 12वीं कॉमर्स स्ट्रीम (12th Science and rbse12th Commerse) के नतीजे अब कुछ ही देर में जारी किए जा रहैं। राजस्थान बोर्ड 12वीं साइंस व कॉमर्स परीक्षा में भाग लेने वाले छात्र रिजल्ट की घोषणा के बाद 4 स्टेप्स में अपना रिजल्ट चेक कर सकेंगे। रिजल्ट की घोषण आरबीएसई की वेबसाइट rajeduboard.rajasthan.gov.in पर जारी किए जाएंगे। इसके साथ ही छात्र लाइव हिन्दुस्तान पर अपना रिजल्ट चेक कर सकेंगे। रिजल्ट घोषित होते ही आपको रिजल्ट का डायरेक्ट लिंक उपलब्ध करा दिया जाएगा।

मंगलवार को राजस्थान बोर्ड की ओर से जारी सूचना के अनुसार, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की वर्ष 2022 की सीनियर सेकंडरी विज्ञान और वाणिज्य वर्ग का परीक्षा परिणाम बुधवार 01 जून 2022 को दोपहर 2.00 बजे घोषित किया जाएगा। बोर्ड के प्रशाासक एलएन मंत्री यह परीक्षा परिणाम बोर्ड परिसर स्थित कॉन्फ्रेंस हॉल में घोषित करेंगे। बोर्ड सचिव मेघना चौधरी ने बताया कि सीनियर सेकंडरी साइंस में दो लाख 32 हजार और कॉमर्स में 27 हजार छात्र पंजीकृत थे। बोर्ड का यह परिणाम वेबसाइट www.rajeduboard.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध होगा।

1 जून 2022 को दोपहर बाद 02:00 बजे जारी किए जाएंगे। राजस्थान बोर्ड ने 12वीं रिजलट घोषित करने की की डेट और समय की घोषणा मंगलवार की गई। इस संबंध मेंं बोर्ड ने ऑफिशियल नोटिस जारी की है जिसे आप यहां आगे देख सकते हैं। बोर्ड (RBSE) राजस्थान बोर्ड 12वीं सांइस रिजल्ट और राजस्थान बोर्ड 12वीं कॉमर्स रिजल्ट 2022 आधिकारिक वेबसाइट rajeduboard.rajasthan.gov.in जारी किए जाएंगे। इसके साथ ही छात्र लाइव हिन्दुस्तान पर अपना रिजल्ट चेक कर सकेंगे। रिजल्ट घोषित होते ही आपको रिजल्ट का डायरेक्ट लिंक उपलब्ध करा दिया जाएगा।

संबंधित खबरें

4 स्टेप्स में चेक कर सकेंगे RBSE 12वीं साइंस और कॉमर्स का रिजल्ट:

1- रिजल्ट घोषित होने के बाद राजस्थान बोर्ड की वेबसाइट rajeduboard.rajasthan.gov.in पर जाएं।

2- होम पेज पर Rajasthan Board Class 12 Exam 2022 Result के लिंक पर क्लिक करें।

3- अब नया पेज खुलेगा जिसमें अपना रोल नंबर आदि सूचानाएं भरकर सब्मिट करें।

4- अब राजस्थान बोर्ड का रिजल्ट आपके सामने होगा।

राजस्थान बोर्ड 10वीं, 12वीं की परीक्षाएं इस 24 मार्च से 26 अप्रैल 2022 के बीच आयोजित की गई थीं जिनमें करीब 20 लाख छात्रों ने भाग लिया था। राजस्थान बोर्ड का रिजल्ट घोषित होने के बाद छात्र अपना रिजल्ट ऑफिशियल वेबसाइट rajeduboard.rajasthan.gov.in पर चेक कर सकेंगे।

राजस्थान बोर्ड रिजल्ट 2022