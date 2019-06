Railway Recruitment 2019: खुशखबरी, रेल मंत्री पीयूष गोयल का ऐलान- रेलवे में निकलेंगी और 9000 भर्तियां

Railway Recruitment 2019: भारतीय रेलवे में नौकरी तलाश रहे युवाओं के खुशखबरी। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने ऐलान किया है कि रेलवे में और 9000 से ज्यादा भर्तियां निकलने वाली हैं। इन खाली पदों में 50 प्रतिशत पद महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। न्यूज एजेंसी एएनआई की रिपोर्ट के मुताबिक ये भर्तियां रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) के तहत कांस्टेबल और सब-इंस्पेक्टर के पद पर निकाली जाएंगी।

