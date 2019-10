RRC भर्ती 2019 : रेलवे में सीनियर क्लर्क के 99 पदों पर भर्तियां

वेस्टर्न रेलवे के रेलवे रिक्रूटमेंट सेल ने सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के पदों को भरने के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इसके तहत कुल 99 पदों पर भर्तियां की जाएंगी। इच्छुक और योग्य उम्मीदवारों को इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 15 अक्तूबर 2019 है। ध्यान रखें कि ये भर्ती डिपार्टमेंटल है। वेस्टर्न रेलवे में कार्यरत कर्मचारियों के लिए ये भर्ती निकाली गई है। पदों से संबंधित अधिक जानकारी के लिए आगे पढ़ें:

सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, पद : 99 (अनारक्षित : 51)

योग्यता : मान्यता प्राप्त संस्थान से किसी भी विषय में ग्रेजुएट होने के साथ कम्प्यूटर पर इंग्लिश या हिन्दी में टाइपिंग आती हो।

वेतनमान : 29,200 रुपये।

आयु सीमा : 01 जनवरी 2020 को न्यूनतम 18 और अधिकतम 42 वर्ष।

- आयु सीमा में एससी/एसटी वर्ग के उम्मीदवारों को पांच वर्ष और ओबीसी वर्ग को तीन वर्ष की छूट दी जाएगी।

चयन प्रक्रिया : योग्य उम्मीदवारों का चयन सीबीटी परीक्षा, टाइपिंग स्किल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के माध्यम से किया जाएगा।

- सीबीटी परीक्षा में मैथमेटिक्स, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे।

आवेदन प्रक्रिया

- सबसे पहले वेबसाइट (http://www.rrc-wr.com/) पर लॉगइन करना होगा।

- होमपेज पर खुलने पर GDCE Recruitment Notifications for 2019 सेक्शन पर क्लिक करें।

- ऐसा करने पर सेक्शन स्लाइड हो जाएगा, जहां GDCE EN NO 05/2019 for the posts of Senior Clerk - CUM - Typist लिंक दिया गया है।

- इस लिंक पर क्लिक करें। ऐसा करते ही नई विंडो पर रिक्त पद से संबंधित जारी किया गया विस्तृत विज्ञापन खुल जाएगा।

- इसे ध्यान से पढ़ें और पदों के अनुसार अपनी योग्यता की जांच करें। इसके बाद पिछले वेबपेज पर वापस आएं।

- यहां शीर्षक Click here to apply online for the posts of Senior Clerk - CUM - Typist लिंक पर क्लिक करें।

- अब एक और नया वेबपेज खुलेगा। यहां न्यू रजिस्ट्रेशन सेक्शन पर क्लिक करें।

- ऐसा करते ही ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल जाएगा। इसमें मांगी गई सभी जानकारियों को सावधानी से दर्ज करें।

- इसके बाद अपना मोबाइल दर्ज करें। इसके बाद मोबाइल पर प्राप्त ओटीपी को दर्ज कर सब्मिट बटन पर क्लिक करें।

- अब आपकी ई-मेल पर लॉगइन डिटेल्स प्राप्त होगा। जिसकी सहायता से लॉगइन कर ऑनलाइन आवेदन पूरा करें।

महत्वपूर्ण तिथि

ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि : 15 अक्तूबर 2019

अधिक जानकारी यहां, पढ़ें पूरा नोटिफिकेशन क्लिक करें-



वेबसाइट : http://www.rrc-wr.com