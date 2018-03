Railway recruitment 2018: 90 हजार के अलावा और निकली 65 वैकेंसी, कोंकण रेलवे ने 10वीं पास के लिए निकाली भर्तियां

Railway recruitment 2018: कोंकण रेलवे ने 10वीं पास के लिए टेक्नीशियन के पदों पर भर्तियां निकाली हैं। ये भर्तियां कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड (केआरसीएल) के इलेक्ट्रिकल एंड सिग्नल एंड टेलीकॉम डिपार्टमेंट में टेकनीशियन के पदों पर की जानी हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 30 अप्रैल है। इस वैकेंसी के लिए केवल वहीं युवा आवेदन कर सकते हैं जो कि महाराष्ट्र, गोवा या फिर कर्नाटक राज्य के रहने वाले हैं। चयनित उम्मीदवारों का केआरसीएल के परिचालन वाले किसी भी क्षेत्र में ट्रांसफर किया जा सकता है। पदों के लिए आवश्यक योग्यता इस प्रकार है-

पदों की संख्या - 65

इलेक्ट्रिशिनय- -III/इलेक्ट्रिकल: 38

इलेक्ट्रिकल सिग्नल एंड टेलीकॉम मेंटेनर (ईएसटीएम)- -III: 27

योग्यता

10वीं पास एवं संबंधित ट्रेड में आईटीआई

आयु सीमा

आयु की न्यूनतम सीमा 18 वर्ष और अधिकम सीमा 30 वर्ष निर्धारित की गई है। आयु की गणना 1 जुलाई, 2018 से की जाएगी।

वेतनमान

सातवें वेतनमान के लेवल 2 के मुताबिक सैलरी मिलेगी।

चयन प्रक्रिया

उम्मीदवारों का चयन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट (सीबीटी) के आधार पर होगा। परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान होगा। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए एक तिहाई अंक काट लिए जाएंगे। प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप और मल्टीपल च्वॉइस वाले होंगे। इसमें 90 प्रतिशत प्रश्न कॉमन जनरल अवेयरनेस (मैथ्स, जनरल इंटेलीजेंस एंड रीजनिंग, जनरल साइंस, जनरल अवेयरनेस/करंट अफेयर्स) और 10 प्रतिशत टेक्निकल अवेयरनेस से जुड़े होंगे। यह परीक्षा जून 2018 में आयोजित हो सकती है।

सीबीटी के लिए क्वालिफाइंग मार्क्स 50 फीसदी रखे गए हैं। ओबीसी-एनसीएल/एससी/एसटी के लिए 40 फीसदी क्वालिफाइंग मार्क्स है।

कैसे करें आवेदन

- www.konkanrailway.com पर जाएं।

- Notification No. CO/P-R/02/2018 for Recruitment of Technicians के लिंक पर क्लिक करें।

- नया पेज खुलने पर CO/P-R/02/2018 for Recruitment of Technicians के नीचे दिए गए Please click here for apply online के लिंक पर क्लिक करें।

और अधिक जानकारी के लिए konkanrailway.com पर लॉग इन करें।

ये भर्तियां रेलवे द्वारा निकाली गई 90 हजार भर्तियों के अलावा निकाली गई हैं। यानी रेलवे में नौकरी पाने का अब शानदार अवसर है।

