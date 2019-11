रेलवे भर्ती 2019: बिना परीक्षा के सरकारी नौकरी, 10वीं के नंबर से मिलेगी जॉब, डाक से भेजना होगा आवेदन

रेल व्हील फैक्टरी, बेंगलुरु में अप्रेंटिस के पदों को भरने के लिए आवेदन मांगे गए हैं। कुल 192 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। ये सभी पद अलग-अलग विषयों के लिए भरे जाएंगे। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार इन पदों के लिए डाक के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। डाक से आवेदन स्वीकार होने की अंतिम तिथि 15 नवंबर 2019 है। पद और योग्यता समेत अन्य सभी जानकारियां नीचे दी गई हैं :

अप्रेंटिस, कुल पद : 192 (अनारक्षित-98)

(विषय के अनुसार रिक्तियों का वर्गीकरण)

फिटर, पद : 85 (अनारक्षित-43)

मशीनिष्ट, पद : 31 (अनारक्षित-16)

मेकेनिक (मोटर व्हीकल), पद : 08 (अनारक्षित-04)

टर्नर, पद : 05 (अनारक्षित-03)

सीएनसी प्रोग्रामिंग-कम-ऑपरेटर (सीओई ग्रुप), पद : 23 (अनारक्षित-12)

इलेक्ट्रिशियन, पद : 18 (अनारक्षित-09)

इलेक्ट्रॉनिक मेकेनिक, पद : 22 (अनारक्षित-11)

योग्यता (उपरोक्त सभी पद) : मान्यता प्राप्त स्कूली शिक्षा बोर्ड से न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ दसवीं की परीक्षा पास हो।

- इसके साथ ही संबंधित ट्रेड में नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट प्राप्त होना चाहिए।

आयु सीमा : न्यूनतम 15 साल और अधिकतम 24 साल। आयु की गणना 15 नवंबर 2019 के आधार पर की जाएगी।

- अधिकतम आयु में एससी/एसटी श्रेणी के उम्मीदवारों को पांच वर्ष की छूट दी जाएगी।

- ओबीसी श्रेणी के आवेदकों को अधिकतम आयु में तीन वर्ष की छूट मिलेगी।

स्टाइपेंड :

सीएनसी प्रोग्रामिंग-कम-ऑपरेटर : 12,261 रुपये।

अन्य पद : 10899 रुपये।

चयन प्रक्रिया

- योग्य उम्मीदवारों का चयन शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त अंकों के आधार पर मेधा सूची बनाकर किया जाएगा।

आवेदन शुल्क

- सामान्य और ओबीसी उम्मीदवारों के लिए 100 रुपये।

- इसका भुगतान डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से कर सकते हैं।

- डीडी प्रिंसिपल फाइनेंशियल एडवाइजर, रेल व्हील फैक्ट्री के पक्ष में देय होना चाहिए।

- एससी/ एसटी, दिव्यांग और महिला आवेदकों के लिए कोई शुल्क देय नहीं है।

आवेदन प्रक्रिया

- वेबसाइट (www.rwf.indianrailways.gov.in) पर लॉगइन करें। होमपेज पर ऊपर की ओर दिए गए न्यूज एंड इंफॉर्मेशन सेक्शन में जाएं।

- इस सेक्शन के तहत दिए गए न्यूज एंड अनाउंसमेंट ऑप्शन पर क्लिक करें। ऐसा करने पर एक नया पेज खुलेगा।

- अब इस नए पेज पर सबसे नीचे आपको ENGAGEMENT OF CANDIDATES TO UNDER GO TRAINING UNDER APPRENTICES ACT 1961,IN RAIL WHEEL FACTORY,FOR THE YEAR 2019-20.LAST DATE - 15.11.2019 लिंक दिखेगा।

- इस लिंक पर क्लिक करें। ऐसा करने पर एक और वेबपेज खुल जाएगा। यहां भी उपरोक्त शीर्षक युक्त लिंक दिया गया है। इस पर क्लिक करें।

- क्लिक करते ही रिक्तियों से संबंधित जारी किया गया विज्ञापन खुल जाएगा। इसे अच्छी तरह से पढ़ें और पदों के अनुसार अपनी योग्यता की जांच कर लें।

- इस विज्ञापन के साथ ही आवेदन पत्र का प्रारूप संलग्न किया गया है। इसका ए4 साइज के पेपर पर एक प्रिंटआउट निकाल लें।

- अब इस आवेदन पत्र में मांगी गई सभी जानकारियों को ध्यान से पढ़कर दर्ज करें और निर्धारित स्थान पर अपना हालिया खिचाया गया रंगीन फोटोग्राफ चिपकाएं।

- इसके बाद भरे हुए आवेदन पत्र के साथ मांगे गए प्रमाण पत्रों की सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी संलग्न करें।

- अब इन सभी को एक लिफाफे में डालें और डाक के माध्यम से निर्धारित तिथि तक नीचे दिए गए पते पर भेज दें।

आवेदन के साथ इन दस्तावेजों अटेस्टेड फोटोकॉपी भेजें

- 10वीं का सर्टिफिकेट (जन्म तिथि को जांचने के लिए)

- नेशन ट्रेड सर्टिफिकेट

- जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)

- पासपोर्ट साइज के दो रंगीन फोटो

- शुल्क भुगतान आईपीओ या डीडी

आवेदन भेजने का पता

सीनियर पर्सनल ऑफिसर, पर्सनल डिपार्टमेंट, रेल व्हील फैक्टरी, येलाहंका, बेंगलुरु-560064 (कर्नाटक)

खास तिथि

डाक से आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तारीख : 15 नवंबर 2019 (शाम 5:00 बजे तक)

अधिक जानकारी यहां :

वेबसाइट : www.rwf.indianrailways.gov.in