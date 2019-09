Bank jobs 2019: पंजाब एंड सिंध बैंक में स्पेशलिस्ट ऑफिसर की 166 भर्तियां

पंजाब एंड सिंध बैंक कई श्रेणियों में स्पेशलिस्ट ऑफिसर की नियुक्तियों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। ये भर्तियां लॉ मैनेजर, कंपनी सेक्रेटरी, सीए समेत विभिन्न पदों के होंगी। कुल 166 पद भरे जाएंगे। इन पदों के लिए ऑनलाइन माध्यम से आवेदन मंगाए गए हैं। आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जो 10 अक्तूबर 2019 तक चलेगी। पद, योग्यता और आवेदन प्रक्रिया संबंधी अन्य जानकारियां इस प्रकार हैं :

- कंपनी सेक्रेटरी, पद : 01 (अनारक्षित)

योग्यता : स्नातक डिग्री हो। साथ ही इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रटरीज का एसोसिएट मेंबरशिप हो।

- संबंधित क्षेत्र में काम करने का पांच से आठ साल का अनुभव होना चाहिए।

आयु सीमा : न्यूनतम 30 और अधिकतम 40

वेतनमान : 50,030 रुपये से 59,170 रुपये।

- लॉ मैनेजर, पद : 10 (अनारक्षित :06)

योग्यता : तीन या पांच वर्षीय लॉ की डिग्री हो। बार काउंसिल में पंजीकरण होना चाहिए।

- किसी प्रतिष्ठित बैंक में लॉ ऑफिसर के तौर पर काम करने का दो साल का अनुभव प्राप्त हो। या वकील के तौर पर चार साल का अनुभव हो।

- फायर सेफ्टी ऑफिसर, पद : 01 (अनारक्षित)

योग्यता : फायर इंजीनियरिंग/फायर सेफ्टी एंड इंजीनियरिंग/फायर टेक्नोलॉजी एंड सेफ्टी इंजीनियरिंग में बीई/बीटेक डिग्री प्राप्त हो।

- पद से संबंधित कार्यक्षेत्र में पांच साल का अनुभव होना चाहिए।

- सिक्योरिटी ऑफिसर, पद : 15 (अनारक्षित : 07)

योग्यता : किसी विषय में बैचलर डिग्री या समकक्ष योग्यता हो।

’ थल सेना/ नौसेना/ वायु सेना में कैप्टन या उससे उच्च पद पर पांच साल काम करने का अनुभव हो।

आयु सीमा (उपरोक्त तीन पद) : न्यूनतम 25 और अधिकतम 35

वेतनमान (उपरोक्त तीन पद) : 31,705 से 45,950 रुपये।

- एग्रीकल्चरल फील्ड ऑफिसर, पद : 50 (अनारक्षित : 22)

योग्यता : एग्रीकल्चर/हॉर्टिकल्चर/एनीमल हस्बैंड्री/वेटरिनरी साइंस/डेयरी साइंस/फिशरीज साइंस/एग्रीकल्चर माकेर्टिंग एंड कॉ-ऑपरेशन/को-ऑपरेशन एंड बैंकिंग/एग्री फॉरेस्ट्री/फॉरेस्ट्री/ एग्रीकल्चरल बायोटेक्नोलॉजी/फूड साइंस/फूड टेक्नोलॉजी में चार वर्षीय स्नातक डिग्री हासिल की हो।

- रूरल बैंकिंग के क्षेत्र में छह माह का अनुभव होना चाहिए।

चार्टर्ड अकाउंटेंट, पद : 50 (अनारक्षित : 22)

योग्यता : चार्टर्ड अकाउंटेंट की परीक्षा पास की हो। बैंकिंग क्षेत्र में अनुभव होने पर वरीयता दी जाएगी।

सॉफ्टवेयर डवलपर/आईटी प्रोग्रामर, पद : 30 (अनारक्षित : 13)

योग्यता : 60 फीसदी अंकों के साथ कंप्यूटर साइंस/ कंप्यूटर एप्लीकेशन/ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में बीई/बीटेक या एमई/एमटेक की डिग्री हो।

- संबंधित कार्यक्षेत्र में एक वर्ष का अनुभव होना चाहिए।

- राजभाषा ऑफिसर, पद : 05 (अनारक्षित-04)

योग्यता : हिन्दी में मास्टर डिग्री प्राप्त हो। स्नातक स्तर पर अंग्रेजी भी विषय रही हो। या संस्कृत में पीजी डिग्री हो। स्नातक स्तर पर हिन्दी और अंग्रेजी पढ़ी हो।

- प्रशासनिक या अकादमिक क्षेत्र में एक साल काम करने का अनुभव हो।

- टेक्निकल ऑफिसर (सिविल), पद : 02 (अनारक्षित)

- टेक्निकल ऑफिसर (इलेक्ट्रिकल), पद : 02 (अनारक्षित)

योग्यता : पद संबंधी विषय में न्यूनतम 60 फीसदी अंकों के साथ बीटेक या बीई डिग्री प्राप्त की हो।

आयु सीमा (उपरोक्त छह पद): न्यूनतम 20 और अधिकतम 30 साल।

वेतनमान (उपरोक्त छह पद): 23,700 रुपये से 42,020 रुपये।

सूचना

- एससी, एसटी, ओबीसी और शारीरिक रूप से अशक्त उम्मीदवारों को शैक्षणिक योग्यता के लिए अनिवार्य न्यूनतम अंकों में पांच प्रतिशत की छूट दी गई है।

- अधिकतम आयु सीमा में ओबीसी वर्ग को तीन साल और एससी, एसटी वर्ग को पांच साल की छूट दी गई है।

- आयु सीमा की गणना 1 जुलाई 2015 को आधार मानकर की जाएगी।

चयन प्रक्रिया

- कंपनी सेक्रेटरी पद का चयन शॉर्ट लिस्टिंग के बाद साक्षात्कार के माध्यम से किया जाएगा।

- बाकी पदों के लिए ऑनलाइन टेस्ट और ग्रुप डिस्कशन/ साक्षात्कार के माध्यम से योग्य उम्मीदवार चुने जाएंगे।

- ऑनलाइट टेस्ट में सफल होने वाले उम्मीदवारों को ही अगले चरण के लिए बुलाया जाएगा।

ऑनलाइन टेस्ट का प्रारूप

यह कुल 200 अंकों का पेपर होगा। इसमें रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टिट्यूड, पद संबंधी विषय और इंग्लिश लैंग्वेज विषयों से 50 (प्रत्येक विषय) प्रश्न पूछे जाएंगे। इस पेपर को पूरा करने के लिए दो घंटे की समयावधि मिलेगी।

प्रमुख परीक्षा केंद्र : भागलपुर, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, पटना, दिल्ली-एनसीआर, इलाहाबाद, कानपुर, लखनऊ, मेरठ, वाराणसी, आसनसोल, ग्रेटर कोलकाता, कल्याणी, सिलिगुड़ी



आवेदन शुल्क

- अनारक्षित, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी श्रेणी के लिए 700 रुपये। जीएसटी समेत कुल 826 रुपये का भुगतान करना होगा।

- एससी, एसटी और दिव्यांगों के लिए 155 रुपये। जीएसटी सहित कुल 177 रुपये चुकाने होंगे।

- शुल्क का भुगतान नेट बैंकिंग/ डेबिट/ क्रेडिट कार्ड के माध्यम से करना है। इनके लिए लिंक ऑनलाइन आवेदन के दौरान उपलब्ध होगा।

आवेदन प्रक्रिया

- वेबसाइट (www.psbindia.com) पर जाएं। होमपेज पर सबसे नीचे रिक्रूटमेंट लिंक दिया गया है। इस पर क्लिक करें।

- अगले पेज पर Recruitment of Specialist Officers in JMGS-I and MMGS-II and Lateral Recruitment of Company Secretary,Rajbhasha Adhikari in... लिंक के आगे दिए फाइल लिंक पर क्लिक करें।

- इससे नियुक्ति का विज्ञापन खुल जाएगा। इसे ध्यान से पढ़कर अपनी योग्यता की जांच कर लें।

- अब ऑनलाइन आवेदन लिंक पर क्लिक कर दें। नए वेबपेज पर ऊपर की ओर मौजूद लिंक ‘क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन’ पर क्लिक कर दें।

- फिर आवेदन करने संबंधी दिशा निर्देश जनरेट होंगे। यहां ‘कंटिन्यू’ बटन पर क्लिक करें। ऑनलाइन आवेदन फॉर्म खुल जाएगा।

- फॉर्म में मांगी गई जानकारियां ध्यानपूर्वक दर्ज करें और ‘सेव एंड नेक्स्ट’ बटन पर क्लिक कर दें। फॉर्म में अपना फोन नंबर और ई-मेल आईडी बिल्कुल ठीक दर्ज करें।

- अब एसएमएस और ई-मेल के जरिए एक रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड प्राप्त होगा, इसे संभालकर रखें।

- अगर आवेदन एक बार में पूरा नहीं कर पाते हैं तो लॉगआउट करने के बाद रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड के माध्यम से दुबारा लॉगइन कर सकते हैं।

’ इसके बाद निर्धारित स्थान पर अपनी एक रंगीन पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ और सिग्नेचर की कॉपी स्कैन करके अपलोड कर दें। फोटोग्राफ का साइज 20 से 50 केबी और सिग्नेचर का साइज 10 से 20 केबी के बीच होना चाहिए।

- साथ ही दोनों जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट में ही होने चाहिए। फिर ‘सेव एंड नेक्स्ट’ बटन पर क्लिक करें।

- अब अपनी शैक्षणिक योग्यता संबंधी और अन्य मांगी गई जानकारियां भरें और ‘फाइनल सब्मिट’ बटन पर क्लिक कर दें। आवेदक फॉर्म को यहीं पर सेव भी कर सकते हैं।

- इसके बाद शुल्क भुगतान के लिए विकल्प उपलब्ध होंगे। किसी एक माध्यम का चुनाव कर भुगतान कर दें। अब एक ई-रिसिप्ट जनरेट होगी। ई-रिसिप्ट और भरे हुए आवेदन फॉर्म के प्रिंट आउट निकाल लें।

- कंपनी सेक्रेटरी पद के लिए ऑनलाइन आवेदन का प्रिंटआउट तय पते पर भेजना होगा।

खास तिथियां

- ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि : 10 अक्टूबर 2019

- प्रिंटआउट स्वीकार होन की आखिरी तारीख : 17 अक्टूबर 2019

यहां भेजें प्रिंटआउट

डिप्टी जनरल मैनेजर (एचआरडी), पंजाब एंड सिंध बैंक, पांचवां तल, बैंक हाउस, 21 राजेंद्र प्लेस, नई दिल्ली-110008