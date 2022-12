Punjab Police SI Result 2022: परिणाम घोषित, यहां देखें DS,PST, PMT लिए रोल नंबर लिस्ट

ऐप पर पढ़ें

Punjab Police SI Result 2022: पंजाब पुलिस ने जिला पुलिस, आर्म्ड पुलिस, इंटेलिजेंस और इन्वेस्टिगेशन कैडर के लिए सब- इंस्पेक्टर के पद के लिए आयोजित परीक्षा के चयनित उम्मीदवारों और कट-ऑफ अंकों की लिसट जारी कर दी है। चयनित उम्मीदवारों को डॉक्यूमेंट स्क्रूटनी (DS), फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट (PMT) और फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट (PST) के लिए बुलाया जाएगा।

जो लोग पंजाब पुलिस एसआई परीक्षा में उपस्थित हुए थे, वे आधिकारिक वेबसाइट यानी punjabpolice.gov.in से पंजाब पुलिस का परिणाम चेक कर सकते हैं।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, फिजिकल एग्जाम और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन दिसंबर 2022 के दूसरे हफ्ते में किया जाएगा। जिन उम्मीदवारों का रोल नंबर लिस्ट में है, उन्हें इसके बारे में सूचित किया जाएगा।

Punjab Police SI Result Download Link for District Police

Punjab Police SI Result Download Link for Investigation Cadre

Punjab Police SI Result 2022: ऐसे चेक कर सकेंगे परिणाम

स्टेप 1- सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट punjabpolice.gov.in पर जाना होगा।

स्टेप 2-अब 'Recruitment' लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3- होम पेज पर जाकर ' LIST OF SHORTLISTED CANDIDATES FOR STAGE -II ( DS PMT PST) IN DISTRICT AND ARMED CADRE' and 'LIST OF SHORTLISTED CANDIDATES FOR STAGE -II ( DS PMT PST) IN INVESTIGATION AND INTELLIGENCE CADRE' लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 5- रिजल्ट आपके सामने होगा।

स्टेप 6-इसे डाउनलोड कर लीजिए।

स्टेप 7- भविष्य के लिए प्रिंटआउट लेना न भूलें।

पंजाब पुलिस ने अक्टूबर 2022 के महीने में परीक्षा आयोजित की थी।