पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में क्लर्क के पद पर 352 भर्तियां

Punjab and Haryana High Court Clerk Recruitment 2019: पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने क्लर्क के पदों पर रिक्तियां घोषित की हैं। कुल 352 रिक्त पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। इच्छुक और योग्य उम्मीदवारों को इन पदों पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 07 फरवरी 2019 है। हर प्रकार के आरक्षण का लाभ पंजाब और हरियाणा राज्य के मूल निवासियों को मिलेगा। अन्य राज्य के उम्मीदवार इन पदों के लिए अनारक्षित श्रेणी के तहत आवेदन कर सकते हैं। पद, योग्यता और आवेदन प्रक्रिया की अधिक जानकारी के लिए आगे पढ़ें :

क्लर्क, पद : 352 (अनारक्षित : 183)

योग्यता : किसी भी विषय में बैचलर डिग्री प्राप्त हो। दसवीं कक्षा में हिन्दी एक विषय के रूप में पढ़ी हो।

- कम्प्यूटर संचालन में दक्ष हो।

आयु सीमा : न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 42 वर्ष। अधिकतम आयु में एससी/ एसटी/ बीसी/ महिला वर्ग के उम्मीदवारों को पांच वर्ष और दिव्यांगों को दस वर्ष की छूट प्राप्त है।

- हर प्रकार के आरक्षण का लाभ हरियाणा/ पंजाब राज्य के मूल निवासियों को मिलेगा।

चयन प्रक्रिया : योग्य उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा/ कम्प्यूटर प्रोफिसिएंसी टेस्ट के माध्यम से किया जाएगा।

- लिखित परीक्षा में सामान्य ज्ञान और इंग्लिश कम्पोजीशन से प्रश्न पूछे जाएंगे।

- इन विषयों के लिए अधिकतम अंक क्रमश: 50-50 निर्धारित किए है।

- हर एक गलत उत्तर के लिए 0.25 अंक काटा जाएगा।

- लिखित परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थियों को कम्प्यूटर प्रोफिसिएंसी टेस्ट देना होगा।

- यह टेस्ट दो भागो में होगा। पहला वर्ड प्रोसेसिंग टेस्ट और दूसरा इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट।

आवेदन शुल्क : सामान्य वर्ग और अन्य राज्य के उम्मीदवारों के लिए 750 रुपये। महिलाओं के लिए 375 रुपये।

- एससी/ एसटी/ बीसी/ ईएसएम वर्ग के पुरूष उम्मीदवारों के लिए 200 रुपये। महिलाओं के लिए 100 रुपये।

- दिव्यांगों को कोई शुल्क नहीं देना होगा।

- शुल्क का भुगतान कैश डिपोजिट रिसीप्ट के माध्यम से भारतीय स्टेट बैंक की किसी भी शाखा में किया जा सकता है।

आवेदन प्रक्रिया : वेबसाइट (www.sssc.gov.in) पर लॉगइन करें।

- होमपेज पर कैंडीडेट्स सेक्शन में स्क्रॉल हो रहे शीर्षक Click here to apply for the posts of Clerk in the Subordinate courts of Hariyana लिंक पर क्लिक करें।

- ऐसा करते ही नया वेबपेज खुलेगा। यहां एडवर्टाइजमेंट लिंक पर क्लिक करने पर पद से संबंधित विज्ञापन खुल जाएगा।

- इसमें दिए गए दिशा-निर्देशों को ध्यान से पढ़ें और पद के अनुसार अपनी योग्यता की जांच करें।

- अब Online Registration for new user (Step-I Registration) लिंक पर क्लिक करें।

- ऐसा करने पर रजिस्ट्रेशन पेज खुल जाएगा। इसमें मांगी गई जानकारी को सावधानी से दर्ज करें और नीचे दिए इमेज कोड को भरकर प्रिव्यू बटन को दबाएं।

- आपके द्वारा दर्ज की गई ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड प्राप्त होगा।

- यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड की सहायता लॉगइन करके ‘Cash Deposit Receipt’ को डाउनलोड करें।

- फिर इसका ए4 साइज के पेपर पर प्रिंटआउट निकाले। इसके बाद भारतीय स्टेट बैंक की किसी भी शाखा में जाकर अपनी श्रेणी के अनुसार शुल्क का भुगतान करें।

- सफलता पूर्वक शुल्क जमा करने के बाद ट्रांजेक्शन/ जर्नल नंबर प्राप्त होगा । अब विज्ञापन लिंक के नीचे दिए गए Login for Step-II पर क्लिक करके लॉगइन करें।

- ऐसा करने पर आवेदन फॉर्म खुल जाएगा। आवेदन फॉर्म में मांगी गई जानकारी और ट्रांजेक्शन/ जर्नल नंबर को दर्ज करके आवेदन प्रक्रिया पूरी करें।

- ध्यान रहें आपकों पासपोर्ट साइज फोटो (100 x 120 पिक्सल) और सिग्नेचर (160 x 70 पिक्सल) की स्कैन कॉपियों को अपलोड करना होगा।

महत्वपूर्ण समय और तिथियां

ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि : 07 फरवरी 2019

रजिस्ट्रेशन स्टेप-I पूरा करने की अंतिम : 04 फरवरी 2019 (रात्रि 11:59 बजे)

रजिस्ट्रेशन स्टेप-II पूरा करने की अंतिम : 07 फरवरी 2019 (रात्रि 11:59 बजे)

आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि : 06 फरवरी 2019

आवेदन फॉर्म में बदलाव करने की अंतिम तिथि : 07 फरवरी 2019 (रात्रि 11:59 बजे)

अधिक जानकारी यहां

वेबसाइट : www.sssc.gov.in