PSSSB Recruitment 2023: फायरमैन और ड्राइवर के 1317 पदों पर भर्ती, आवेदन की लास्ट डेट कल

PSSSB Recruitment 2023: पंजाब अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (PSSSB) ने ग्रुप सी के 1317 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए थे जिसके लिए आवेदन प्रक्रिया चल रही है। इच्छुक अभ्यर्थी पीएसएसएसबी की फायरमैन और ड्राइवर भर्ती के लिए कल 28 फरवरी 2023 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। पंजाब अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड की इस भर्ती में आवेदन के इच्छुक अभ्यर्थी मंगलवार तक ही आवेदन कर सकेंगे। हालांकि आवेदन शुल्क जमा कराने की लास्ट डेट 3 मार्च 2023 है। ऐसे में अभ्यर्थियों को मौका हाथ से न गंवाएं और जल्द से जल्द ऑनलाइन आवेदन करें।

पीएसएसएसबी भर्ती नोटिफिकेशन के अनुसार, कुल रिक्तियों में 310 पद नगर निगम के फायरमैन व ड्राइवर/ ऑपरेटर के लिए और1007 पद नगर परिषद नगर पंचायत में फायरमैन व ड्राइवर/ ऑपरेटर के लिए निर्धारित हैं। कुल मिलाकर फायरमैन के 991 पद और 326 ड्राइवर/ ऑपरेटर के लिए हैं।

आयु सीमा : फायरमैन के लिए 18 से 27 वर्ष। ड्राइवर ऑपरेटर के लिए आयु सीमा 18-37 वर्ष तय की गई है।

आवेदन शुल्क: सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को 1000 रुपए और आरक्षित वर्ग को 250 रुपए जमा कराने होंगे।

PSSSB भर्ती में ऐसे करें आवेदन:

एसएसएसबी की वेबसाइट sssb.punjab.gov.in पर जाएं।

होम पेज पर दिख रहे लिंक “CLICK HERE to apply for Advertisement No. 01 of 2023 for the recruitment of Fireman 991 posts and Drivers/Operator 326 posts (Last Date is 28.02.2023)” पर क्लिक करें।

अपना रजिस्ट्रेशन कराएं और आवेदन फॉर्म भरें।

आवेदन शुल्क जमा कराएं और आवेदन सब्मिट करें।