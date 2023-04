PSSSB Recruitment 2023: पटवारी के 710 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन का आज अंतिम दिन, ऐसे करें अप्लाई

ऐप पर पढ़ें

PSSSB Recruitment 2023: पंजाब अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (PSSSB) ने पटवारी के 710 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। आवेदन फॉर्म जमा करने की आज अंतिम तिथि है। हालांकि, उम्मीदवार 5 अप्रैल तक आवेदन फीस जमा कर सकते हैं। इच्छुक उम्मीदवार sssb.punjab.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। वहीं आवेदन करने से पहले भर्ती से जुड़ी जानकारी पढ़ लें, उसके बाद आगे की प्रक्रिया शुरू करें। इस भर्ती के माध्यम से 710 पटवारी के पदों पर भरा जाएगा। केवल आधिकारिक वेबसाइट sssb.punjab.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा।

आवेदन फीस

- सामान्य और खेल श्रेणियों के लिए 1000 रुपये।

- एससी और बीसी वर्ग के लिए आवेदन फीस 250 रुपये।

- एक्स सर्विसमैन सैनिकों और आश्रितों के लिए आवेदन फीस 250 रुपये।

- शारीरिक रूप से विकलांग उम्मीदवारों के लिए आवेदन फीस 500 रुपये।

PSSSB recruitment 2023: ऐसे करना है आवेदन

स्टेप 1- सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट sssb.punjab.gov.in पर जाना होगा।

स्टेप 2- होम पेज पर "CLICK HERE to apply for Advertisement No. 02 of 2023 for the recruitment of 710 posts of Patwari (Revenue) (Last Date is 20.03.2023)' लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3- रजिस्टर करें और आवेदन के साथ आगे बढ़ें।

स्टेप 4- आवश्यक डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें और फीस का भुगतान करें।

स्टेप 5- फॉर्म सबमिट करें और एक प्रिंटआउट लेना न भूलें।

नोट-

ऑनलाइन आवेदन संख्या प्राप्त करने के बाद, उम्मीदवार को आवेदन फॉर्म को पूरा करने के लिए पासपोर्ट आकार की फोटो (3 महीने से अधिक पुरानी न हो), सिग्नेचर, 10वीं कक्षा का प्रमाण पत्र, योग्यता परीक्षा प्रमाण पत्र की स्कैन कॉपी अपलोड करनी होगी। फाइल का फॉर्मेट jpg, png और gif होना चाहिए। फाइल का साइज केवल 100Kb तक होना चाहिए। कृपया ध्यान दें कि अपलोड किए गए फोटो और सिग्नेचर के बिना आवेदन पूरा नहीं माना जाएगा।

- भर्ती का नोटिफिकेशन देखने के लिए यहां करें क्लिक

- उम्मीदवारों को ध्यान देना चाहिए कि ऑनलाइन आवेदन फॉर्म में नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि और कैटेगरी दर्ज करने के बाद बदला नहीं जा सकता है।

- फॉर्म जमा करने के बाद कोई सुधार या बदलाव की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसलिए उम्मीदवार अपना फॉर्म सावधानी से भरें।