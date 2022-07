PSSSB Clerk Result 2022: जारी हुए रिजल्ट, यहां से डायरेक्ट करें चेक

PSSSB Clerk Result 2022: सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड पंजाब (SSSB पंजाब) ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर क्लर्क के पद के लिए परिणाम की घोषणा की है। जो उम्मीदवार क्लर्क पद के लिए टाइपिंग टेस्ट राउंड में उपस्थित हुए हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट - sssb.punjab.gov.in से PSSSB क्लर्क रिजल्ट 2022 डाउनलोड कर सकते हैं। हालांकि आप नीचे दिए गए लिंक से सीधे PSSSB क्लर्क रिजल्ट 2022 डाउनलोड कर सकते हैं।

Direct Link to Download: PSSSB Clerk Result 2022

बता दें, SSSB ने विभिन्न पदों के लिए टाइपिंग टेस्ट 22-26 जुलाई को आयोजित किया था। क्लर्क पद के लिए टाइपिंग टेस्ट में उपस्थित हुए उम्मीदवार अपनी स्थिति की जांच कर सकते हैं कि स्किल टेस्ट में योग्य हैं या नहीं, आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध पीडीएफ के माध्यम से जांच सकते हैं।

PSSSB Clerk Result 2022: ऐसे डाउनलोड करें एडमिट कार्ड

स्टेप 1- सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट sssb.punjab.gov.in पर जाएं।

स्टेप 2- ‘29-07-2022- Public Notice regarding result of Type Test (22/07/2022 to 26/07/2022) for Advertisement No. 17/2021 (Clerk)' लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3- मांगी गई जानकारी भरें।

स्टेप 4- रिजल्ट आपके सामने होगा।

स्टेप 5- इसे डाउनलोड कर लीजिए।

स्टेप 6- भविष्य के लिए प्रिंटआउट लेना न भूलें।