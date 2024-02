PSPCL JE Recruitment 2024: पंजाब स्टेट पॉवर कॉर्पोरेशन में जूनियर इंजीनियर के 544 JE पदों पर भर्ती

ऐप पर पढ़ें

PSPCL JE Recruitment 2024 : पंजाब स्टेट पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (PSPCL) ने 544 जूनियर इंजीनियर पदों पर भर्ती के लिए योग्य व इच्छुक अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किए हैं। पीएसपीसीएल की इस भर्ती के लिए आज, 9 फरवरी 2024 से आवेदन प्रक्रिया शुरू हो रही है। वहीं आवेदन फॉर्म जमा कराने की अंतिम तिथि 1 मार्च 2024 है। पीएसपीसीएल की इस भर्ती में आवेदन को इच्छुक अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट pspcl.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। अभ्यर्थियों को सलाह है ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने से पहले पीएसपीसीएल की वेबसाइट pspcl.in पर जाकर आवेदन योग्यता, आवेदन प्रक्रिया व आवेश शर्तों की विस्तृत जानकारी कर लें।

पीएसपीसीएल जूनियर इंजीनियर भर्ती 2024 : पंजाब स्टेट पॉवर कार्पोरेशन भर्ती के अभियान में कुल 544 पदों पर योग्य अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा।

पीएसपीसीएल जेई भर्ती में रिक्तियों का ब्योरा :

जूनियर इंजीनियर/इलेक्ट्रिकल - 378 पद

जूनियर इंजीनियर/सब-स्टेशन - 112 पद

जूनियर इंजीनियर/सिविल- 54 पद

जेएसपीसीएल जूनियर इंजीनियर भर्ती 2024 आयु सीमा : पंजाब सरकार की इस भर्ती में अभ्यर्थियों की आयु 18 वर्ष से कम और 37 वर्ष से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। आयु की गणना 01 जनवरी 2024 को की जाएगी।

पीएसपीसीएल जूनियर इंजीनियर भर्ती 2024 आवेदन शुल्क : एससी, एसटी और दिव्यांग अभ्यर्थियों को छोड़कर सभी वर्गों के लिए आवेदन शुल्क 1416 रुपए है। वहीं एससी, एसटी व दिव्यांगों के लिए यह शुल्क 885 रुपए है।

पीएसपीसीएल जूनियर इंजीनियर भर्ती 2024 में ऐसे करें आवेदन :

- पीएसपीसीएल की ऑफिशियल वेबसाइट pspcl.in पर जाएं।

- होम पेज पर दिख रहे लिंक Recruitment पर क्लिक करें।

- अब भर्ती विज्ञापन “Recruitment for the posts of Junior Engineer in PSPCL against CRA-303/24.” पर जाएं।

- अब दिख रहे लिंक “Link for applying online recruitment of Junior Engineer in PSPCL against CRA303/24.” पर क्लिक कर अपना रजिस्ट्रेशन कराएं।

- रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आवेदन फॉर्म भरें।

- आवेदन शुल्क जमा कराएं।

- जरूरी दस्तावेज अपलोड करें।

- भविष्य की जरूरत के लिए इसे प्रिंट आउट करके रख लें।

- आवेदन की हार्ड कॉपी भविष्य की जरूरत के लिए रख लें।

- अधिक जानकारी के लिए यहां दिए नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ लें।