पंजाब पावर में असिस्टेंट लाइनमैन के 3500 पदों पर भर्तियां

पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड ने असिस्टेंट लाइनमैन के पदों पर नियुक्तियां करने के लिए आवेदन मांगे हैं। इसके तहत कुल 3500 पदों को भरा जाएगा। हर तरह के आरक्षण का लाभ केवल पंजाब राज्य के मूल निवासी उम्मीदवारों को मिलेगा। अन्य राज्यों के अभ्यर्थी अनारक्षित श्रेणी में माने जाएंगे और इसी श्रेणी में आवेदन करने के योग्य होंगे। इच्छुक उम्मीदवारों को इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा, जिसकी अंतिम तिथि 25 अक्टूबर 2019 निर्धारित की गई है। पद, योग्यता और आवेदन से जुड़े विवरणों पर एक नजर:

असिस्टेंट लाइनमैन, पद : 3500

योग्यता : मान्यता प्राप्त स्कूली शिक्षा बोर्ड से दसवीं की परीक्षा पंजाबी विषय के साथ पास होना चाहिए।

- इसके साथ लाइनमैन ट्रेड में नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट प्राप्त हो।

- इलेक्ट्रिशियन/वायरमैन के कार्य का अनुभव होना चाहिए।

वेतनमान : 6400 से 20,200 रुपये। ग्रेड पे 3400 रुपये।

आयु सीमा : न्यूनतम 18 और अधिकतम 42 वर्ष। इसकी गणना एक जनवरी 2019 के आधार पर की जाएगी।

- आरक्षित वर्ग को अधिकतम आयु में छूट राज्य सरकार के नियमों के अनुसार दी जाएगी।

चयन प्रक्रिया

- योग्य उम्मीदवारों के चयन प्राप्त आवेदन पत्रों में से योग्यता और अनुभव के आधार पर मेरिट लिस्ट बनाकर किया जाएगा।

आवेदन शुल्क

- सामान्य वर्ग और अन्य राज्यों के उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 600 रुपये है।

- पंजाब के एससी वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 200 और दिव्यांगों के लिए 350 रुपये।

- शुल्क का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से किया जा सकता है।

जरूरी सूचनाएं

- पदों की संख्या में घटाई या बढ़ाई जा सकती है।

- आवेदन फॉर्म सावधानीपूर्वक भरें। इसमें सुधार का केवल एक मौका मिलेगा।

यहां देखें नोटिफिकेशन

- सबसे पहले वेबसाइट (www.pspcl.in) पर लॉगइन करें। होमपेज पर नीचे की ओर बाईं तरफ रिक्रूटमेंट सेक्शन पर क्लिक करें।

- ऐसा करने से नया वेबपेज खुलेगा। यहां क्रम संख्या-3 के तहत विज्ञापन लिंक Recruitment for the post of 3500 Assistant Lineman against CRA 295/19 दिया गया है।

- अब इसके तहत दिखाई दे रहे Detailed Advertisement for the Post of Assistant Lineman vide CRA 295/19 लिंक पर क्लिक करें।

- क्लिक करते ही रिक्तियों से संबंधित जारी किया गया विस्तृत विज्ञापन आपकी कम्प्यूटर स्क्रीन पर खुल जाएगा।

- इस विज्ञापन को अच्छी तरह से पढ़ें और पदों के अनुसार अपनी योग्यता की जांच कर लें।

- ऑनलाइन आवेदन के लिए पिछले वेबपेज पर आएं और एडवर्टाइजमेंट लिंक के ऊपर दिए गए Link for Applying Online Application for the Post of Assistant Lineman against CRA 295/19 लिंक पर क्लिक करें।

- इससे नया पेज खुल जाएगा। अब यहां दिए गए दिशा-निर्देशों को भी अच्छी तरह से पढ़ लें।

- आवेदन प्रक्रिया को तीन चरणों में पूरा करना होगा। सबसे पहले पेज पर सबसे नीचे की ओर जाएं और आई एग्री पर टिक मार्क कर स्टार्ट साइन-अप का बटन दबाएं।

- फिर नए पेज पर रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को पूरा करें। इसके तहत आवेदित पद का चयन करें, अपना नाम, मोबाइन नंबर और ईमेल पता दर्ज करें। फिर सब्मिट का बटन दबाएं।

- इससे यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त हो जाएगा। दोनों की मदद से लॉगइन करें। इससे आवेदन फॉर्म खुल जाएगा।

- यहां अपनी शैक्षणिक योग्यता और अन्य जानकारियां दर्ज करें। पासपोर्ट साइज फोटो और हस्ताक्षर की स्कैन कॉपी अपलोड करें।

- फिर तीसरे चरण में आवेदन शुल्क का भुगतान करें। अंत में प्रीव्यू का बटन क्लिक करें। ऐसा करने से भरा हुआ आवेदन फॉर्म दिखाई देगा। इसे अच्छी तरह से जांचने के बाद सब्मिट कर दें।

- फिर ऑटोजेनरेटेड फॉर्म का प्रिंटआउट निकाल लें और इसे भविष्य के लिए सुरक्षित रख लें।

खास तिथि

- ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि : 25 अक्टूबर 2019

- आवेदन शुल्क का भुगतान करना होगा : 31 अक्टूबर 2019

अधिक जानकारी यहां

वेबसाइट : www.pspcl.in



