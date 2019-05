PSEB 10th Result 2019: देखें पीएसईबी 10वीं टॉपर नेहा वर्मा की मार्कशीट

PSEB 10th result 2019: पीएसईबी 10वीं बोर्ड रिजल्ट के बाद मार्क्स भी जारी हो गए हैं। स्टूडेंट्स अपना स्कोर कार्ड चेक कर सकते हैं। पीएसईबी 10वीं बोर्ड रिजल्ट में टॉप करने वाली लुधियाना की छात्रा नेहा वर्मा ने सभी विषयों में ए प्लस ग्रेड हासिल किया है। नेहा के इंग्लिश में 99, हिन्दी में 100, मैथ्स में 100, साइंस में 100 और सोशल साइंस में 100 अंक आए हैं। लुधियाना की नेहा वर्मा ने 99.54% मार्क्स के साथ टॉप किया है। नेहा तेजा सिंह समुंद्री सीनियर सेकेंडरी स्कूल की छात्रा हैं। पीएसईबी 10वीं में लड़कियों का रिजल्ट लड़कों से काफी बेहतर रहा है। लड़कियां 90.63 फीसदी पास हुई हैं जबकि लड़के 81.30 फीसदी।

यहां देखें नेहा की मार्कशीट

16 साल की नेहा वर्मा ने बताया कि वह UPSC सिविल सेवा परीक्षा पास कर IAS बनना चाहती है। नेहा को पूरा यकीन था कि वह टॉप रैंक में जरूर आएगी। अपनी सफलता का राज शेयर हुए नेहा ने बताया कि वह लगातार पढ़ाई करती रही। स्कूल में रेगुलर रही। नेहा के पिता पवन कुमार पेशे से ड्राइवर हैं। मां जीया वर्मा गृहणि हैं।

Punjab: Students & teachers of Teja Singh Sutantar Memorial Senior Secondary School in Ludhiana celebrate after Punjab School Education Board (PSEB) declared results of class 10 today. Neha Verma, a student of the school, has emerged as the state board topper scoring 99.54%. pic.twitter.com/fkr32c5JWG