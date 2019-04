PPSC: पंजाब लोक सेवा आयोग ने निकाली सिविल जज के 75 पदों पर भर्तियां

पंजाब लोक सेवा आयोग ने सिविल जज पद पर कुल 75 रिक्तियां निकाली हैं। हर तरह के आरक्षण का लाभ केवल पंजाब राज्य के

मूल निवासियों को मिलेगा। अन्य राज्यों के उम्मीदवार अनारक्षित श्रेणी में माने जाएंगे। इच्छुक और योग्य उम्मीदवारों को इन पदों के

लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन स्वीकार होने की अंतिम तिथि 08 मई 2019 है। पद, योग्यता और आवेदन

से संबंधित अधिक जानकारियां इस प्रकार हैं :

सिविल जज (जूनियर डिविजन) कम जूडिशियल मजिस्ट्रेट

कुल पद : 75 (अनारक्षित-34)

योग्यता

- मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी या संस्थान से लॉ में बैचलर डिग्री प्राप्त की हो।

- दसवीं स्तर तक पंजाबी भाषा का अध्ययन किया हो।

सूचना : जिन अभ्यर्थियों को पंजाबी भाषा का ज्ञान नहीं है, उन्हें नियुक्ति के दौरान छह महीने के अंदर यह योग्यता प्राप्त करनी होगी।

आयु सीमा (08 मई 2019 को)

- न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम 37 वर्ष।

- पंजाब के एससी, एसटी और बीसी आवेदकों को अधिकतम आयु सीमा में पांच वर्ष की छूट है।

पे-स्केल : 27,700 रुपये से 44,770 रुपये।



चयन प्रक्रिया

योग्य उम्मीदवारों का चयन प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और वायवा के आधार पर होगा।

परीक्षा का स्वरूप

----------------------

प्रारंभिक परीक्षा

----------------------

- यह परीक्षा बहुविकल्पीय प्रश्नों पर आधारित होगी।

- इसमें कुल 125 सवालों का जवाब देना होगा। प्रत्येक प्रश्न चार अंक का होगा। यानी यह परीक्षा कुल 500 अंकों के लिए होगी।

- प्रत्येक गलत जवाब पर 1/5 अंक काट लिया जाएगा।

- परीक्षा के लिए दो घंटे का समय निर्धारित है।

लिखित परीक्षा

----------------------

- प्रारंभिक परीक्षा में सफल होने वाले उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा।

- इस परीक्षा में पांच पेपर शामिल होंगे।

- पहला पेपर सिविल लॉ विषय से संबंधित होगा। यह 200 अंकों का होगा।

- दूसरा पेपर भी सिविल लॉ का होगा। यह भी 200 अंकों का होगा।

- तीसरा पेपर क्रिमिनल लॉ पर आधारित होगा। इसके लिए 200 अंक तय हैं।

- चौथा पेपर इंग्लिश लैंग्वेज का होगा। इसके लिए 200 अंक तय हैं।

- पांचवा पेपर पंजाबी (गुरुमुखी) भाषा का होगा। इसके लिए 150 अंक तय हैं।

वायवा

----------

- लिखित परीक्षा में सफल होने वाले उम्मीदवारों को वायवा के लिए बुलाया जाएगा।

- वायवा के लिए 100 अंक निर्धारित हैं।

आवेदन और परीक्षा शुल्क

- अनारक्षित श्रेणी के लिए आवेदन शुल्क 500 रुपये और परीक्षा शुल्क 2500 रुपये। यानी कुल 3,000 रुपये शुल्क होगा।

- पंजाब के एससी/ एसटी/ बीसी वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 500 रुपये और परीक्षा शुल्क 625 रुपये। यानी कुल 1125

रुपये देने होंगे।

- दिव्यांग श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 500 रुपये और परीक्षा शुल्क 1250 रुपये। यानी कुल 1750 रुपये देने होंगे।

- शुल्क का भुगतान चालान के माध्यम से भारतीय स्टेट बैंक की किसी भी शाखा में जाकर जमा कर सकते हैं।

आवेदन प्रक्रिया

- वेबसाइट (http://ppsc.gov.in) पर लॉगइन करें। यहां होम पेज दिए गए ‘एडवर्टाइजमेंट’ सेक्शन में जाएं।

- अब इसके अंतर्गत दिए गए Open Advertisement लिंक पर क्लिक करें।

- ऐसा करने पर नया वेबपेज खुलेगा। यहां एडवर्टाइजमेंट नंबर 201916 के आगे RECRUITMENT TO THE 75 POSTS

OF CIVIL JUDGE (JUNIOR DIVISION) CUM-JUDICIAL MAGISTRATE शीर्षक दिया गया है।

- इस शीर्षक के सामने मौजूद अप्लाई/ व्यू लिंक पर क्लिक करें। ऐसा करते ही नया वेबपेज खुल जाएगा।

- यहां अदर इंफॉर्मेशन सेक्शन के नीचे GENERAL INFORMATION FOR THE CANDIDATES और एडवर्टाइजमेंट

लिंक पर क्लिक करें।

- ऐसा करने पर पद संबंधित विस्तृत विज्ञापन खुलेगा। इसे ध्यान से पढ़ें और अपनी योग्यता जांच लें।

- अब अदर इंफॉर्मेशन सेक्शन में मौजूद ‘अप्लाई ऑनलाइन’ लिंक पर क्लिक करें। इस तरह आवेदन फॉर्म खुल जाएगा।

- इसमें मांगी गई सभी जानकारियां सावधानी से दर्ज करें। साथ ही पासपोर्ट साइज की फोटो और सिग्नेचर स्कैन करके अपलोड करें।

ये दोनों फाइल 10 केबी से 40 केबी साइज और जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट में होनी चाहिए।

- अंत में आवेदन को जांचकर सब्मिट कर दें। इसके बाद आवेदन का प्रिंटआउट निकाल लें।

- फिर आवेदन का प्रिंटआउट, चालान फॉर्म और जरूरी दस्तावेजों की सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी को एक लिफाफे में डालकर डाक से तय

पते पर भेज दें।

आवेदन के साथ भेजें ये दस्तावेज

- जन्म प्रमाणित करने वाले दस्तावेज (दसवीं का सर्टिफिकेट)

- पंजाबी भाषा पास होने का प्रूफ

- योग्यता संबंधी दस्तावेज

- जाति प्रमाणि करने वाले दस्तावेज

- अनुभव संबंधी दस्तावेज

- बैंक चालान की कॉपी

यहां भेजें आवेदन का प्रिंटआउट

ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी, पंजाब पब्लिक सर्विस कमिशन, बारादरी गार्डन, पटियाला- 147001

महत्वपूर्ण तिथियां

ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि : 08 मई 2019 (रात 11.59 बजे तक)

चालान से शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि : 15 मई 2019

डाक से आवेदन का प्रिंटआउट स्वीकार होने की अंतिम तिथि : 23 मई 2019

अधिक जानकारी यहां

फोन : 0175-5014825, 0175-5014811,22

ई-मेल : supdt.scrutiny@ppsc.gov.in, enquiry@ppsc.gov.in,

scrutiny.ppsc@gmail.com

वेबसाइट : http://ppsc.gov.in