Hindi News करियर PhD : पीएचडी में एडमिशन और रिसर्च कराने के नियम होंगे सख्त, प्रोजेक्ट के नाम पर नहीं मिलेगा दाखिला

PhD : पीएचडी में एडमिशन और रिसर्च कराने के नियम होंगे सख्त, प्रोजेक्ट के नाम पर नहीं मिलेगा दाखिला

बीएचयू में पीएचडी प्रवेश और शोध की पढ़ाई के लिए नियमों में अब कड़ाई बरती जाएगी। पीएचडी ऑर्डिनेंस को कई संशोधनों के साथ जारी करने की तैयारी है। ये संशोधन बीते वर्षों में विभिन्न बैठकों में किए गए ।

phd seats will increase due to new rules in state university process of selection of research guide

Pankaj Vijay Fri, 12 Jul 2024 02:40 PM वरिष्ठ संवाददाता,वाराणसी