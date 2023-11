PGIMER Recruitment 2023: पीजीआईएमईआर में कई पदों की 147 रिक्तियों पर भर्ती, देखिए डिटेल्स

ऐप पर पढ़ें

PGIMER Recruitment 2023: पोस्टग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, पीजीआईएमईआर ने 119 सीनियर रेजिडेंट व 13 जूनियर/सीनियर डेमोंस्ट्रैटर्स समेत कुल 147 रिक्तियों पर भर्ती के लिए योग्य व इच्छुक अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किए हैं। इन पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया प्रगति में है। इच्छुक अभ्यर्थी आवेदन की अंतिम तिथि 14 नवंबर 2023 तक अप्लाई कर सकते हैं। अभ्यर्थियों को आवेदन ऑनलाइन ऑफिशियल वेबसाइट pgimer.edu.in पर जाकर करना होगा।

पीजीआईएमईआर की इस भर्ती में योग्य अभ्यर्थियों का चयन लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के जरिए होगा। कम्प्यूटर आधारित लिखित परीक्षा 24 नवंबर को 6 शहरों बेंगलुरु, चंडीगढ़, दिल्ली/एनसीआर, हैदराबाद, कोलकाता और मुंबई में होगी।

पीजीआईएमईआर भर्ती 2023 में रिक्तियों का ब्योरा:

पीजीआईएमईआर के इस भर्ती अभियान में कुल 147 पदों पर अभ्यर्थियों का चयन किया जाना है। इनमें 119 पद सीनियर रेजिडेंट, 02 पद सीनियर मेडिकल ऑफिसर, 13 पद जूनियर डेमोंस्ट्रैटर्स और 11 पद सीनियर रेजिडेंट व अन्य पदों की रिक्तियां हैं। इन रिक्तियों में पीजीआईएमईआर चंडीगढ़, पीजीआई सेटेलाइट सेंटर संगरूर, पंजाब में नियुक्ति दी जाएगी।

पीजीआईएमईआर भर्ती आवेदन शुल्क : सामान्य वर्ग, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस वर्ग के इच्छुक अभ्यर्थियों को 1500 रुपए जमा कराने होंगे। वहीं एससी, एसटी कैटेगरी के लिए शुल्क 800 रुपए है। दिव्यांग अभ्यर्थियों को कोई शुल्क नहीं देना होगा।

पीजीआईएमईआर भर्ती 2023 में ऐसे करें आवेदन:

- पीजीआईएमईआर की वेबसाइट pgimer.edu.in पर जाएं।

- होमपेज पर दिख रहे लिंक “ONLINE applications have been invited for filling up 119 posts of Senior Residents, 13 posts of Jr. /Sr. Demonstrators in different specialities and 02 posts of Senior Medical Officer for PGIMER, Chandigarh and 11 posts of Senior Residents in different specialities and 02 posts of Senior Medical Officer for PGI Satellite Centre, Sangrur, Punjab” पर क्लिक आवेदने संबंधी निर्देश पढ़ें।

- आवेदन फॉर्म भरें।

- सभी जरूरी दस्तावेज अपलोड करें।

- आवेदन शुल्क जमा कराएं।

